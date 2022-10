VRAI OU FAKE : les jets privés sont-ils tous des outils de travail détenus par des hommes d’affaires ?

franceinfo

Le fils du milliardaire Bernard Arnault a pris la parole afin de prendre la défense de son père, accusé de polluer la planète avec son jet privé. "Cet avion, c’est un outil de travail. Notre industrie, elle est hyper concurrentielle", a témoigné Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault dans l’émission "C à vous". Ainsi, les quelque 300 jets privés immatriculés en France sont-ils tous des outils de travail appartenant à des hommes d’affaires ? Les Décodeurs du journal Le Monde ont mené l’enquête sur les propriétaires, qui préfèrent souvent rester dans l’ombre. Il existe plusieurs profils parmi les propriétaires de jets privés en France.



Un pic de vol l’ été

Parmi eux, de grandes fortunes et groupes du CAC 40. Une quarantaine de jets sont ainsi détenus par les empires Pinault, Bolloré et Michelin. Il y a également une dizaine de sportifs, dont le judoka Teddy Riner et le président du FC Nantes. Enfin, des compagnies privées possèdent leurs propres flottes d’appareil, qui sont proposées à la location. Par ailleurs, d’après l’association européenne de l’aviation d’affaire, 80 % des voyages en jet ont un motif professionnel. Pourtant, un pic d’activité est remarqué durant l’été. Nice et Ibiza figurent parmi les endroits les plus fréquentés. Donc oui, parmi les principaux propriétaires de jets privés, on trouve surtout de grands groupes industriels, mais de là à dire que ces avions ne sont utilisés que pour des objets professionnels, cela semble moins évident.