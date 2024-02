SUV à Paris : "Les Parisiens ne seront pas exemptés", promet David Belliard, adjoint en charge des Transports à la mairie de Paris

La mairie de Paris organise ce dimanche une votation afin de demander aux Parisiens de se prononcer sur le triplement des tarifs de stationnement des voitures lourdes, encombrantes et polluantes, les 4x4 et SUV notamment.

"Les Parisiens ne seront pas exemptés" des nouveaux tarifs de stationnement des SUV, promet dimanche 4 février sur franceinfo David Belliard, adjoint en charge des Transports à la mairie de Paris, car le tarif résidentiel ne concerne "que quelques rues autour de l'habitation" du bénéficiaire.

Ce dimanche, en effet, la mairie de Paris organise une votation afin de demander aux Parisiens de se prononcer sur le triplement des tarifs de stationnement des voitures lourdes, encombrantes et polluantes, les 4x4 et SUV notamment. Cette augmentation toutefois ne touchera pas de la même façon les Parisiens et les automobilistes de passage puisque ceux qui bénéficient d'un tarif résidentiel dans la capitale ne seront pas concernés.

"Le tarif résidentiel, c'est la possibilité pour les Parisiens et les Parisiennes d'avoir un tarif qui est un tarif avantageux dans quelques rues autour de chez eux", précise l'élu écologiste qui se défend des critiques de taxation à deux vitesses entre Parisiens et non-Parisiens. "Un Parisien qui possède ce type de véhicule, qui habite dans le 16ᵉ arrondissement et qui voudra prendre ce véhicule pour aller, par exemple, faire des courses dans le centre de Paris", explique David Belliard en guise d'exemple, "nous lui appliquerons exactement les mêmes règles qu'une personne qui n'habite pas à Paris. Donc les Parisiens et les Parisiennes ne sont pas exemptés de cette mesure."