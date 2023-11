Les SUV occupent-ils vraiment "18 pages de pub" chaque jour dans la presse, comme le dit Marine Tondelier ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La secrétaire nationale du parti Les Ecologistes a pointé la présence massive de ces voitures dans la publicité.

Temps de lecture : 99 min

Alors que la mairie de Paris va organiser un vote pour ou contre un stationnement plus cher pour les SUV, Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti Les Ecologistes estime qu'il faudrait aussi s'attaquer à la publicité : "J'ai un problème avec le fait qu'on glorifie ce type de véhicule dans la pub. Quand vous comptez la pub dans les journaux français, c'est l'équivalent chaque jour de 18 pages d'une édition nationale", a-t-elle déclaré jeudi 16 novembre sur Sud Radio.

Presque 4 heures de publicités chaque jour à la télévision

Ce que dit Marine Tondelier est vrai. Elle fait référénce à un rapport de WWF publié en 2021. Dans cette étude, l'ONG avait épluché toutes les publicités diffusées en 2019. Elle avait relevé une présence massive des SUV dans les pubs cette année-là et cela représentait effectivement 18 pages dans la presse chaque jour mais aussi 3h50 de publicité quotidienne à la télévision.

D'après les estimations de WWF, la filière automobile a investi massivement pour promouvoir ses SUV : 1,8 milliard d'euros dans ces spots en 2019, c'est-à-dire presque la moitié du budget pub cette année-là pour l'ensemble du secteur. Ces nombreuses pubs semblent fonctionner. En tout cas, les ventes de ces voitures sont très nettement en hausse ces dernières années. Aujourd'hui presque une voiture sur deux vendues en France est un SUV, 45% précisément, contre à peine 10% au début des années 2010.

Mais cette très forte hausse des ventes, que ce soit en France ou dans le monde, a des conséquences sur le climat. En 2019, l'Agence internationale de l'énergie estimait que les SUV risquait de freiner la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur automobile, notamment parce que ces grosses voitures, plus lourdes, émettent plus de CO2 et consomment plus. À peu près 25% de plus qu'une voiture standard.

La publicité encadrée

Il y a quelques années, la Convention citoyenne pour le climat avait souhaité limiter les publicités pour les produits les plus polluants, notamment les véhicules lourds comme les SUV, mais la proposition n'a pas été retenue en l'état. Cela dit, il y a bien un encadrement pour les publicités des véhicules motorisés. Depuis plus d'un an, ces pubs doivent intégrer le hashtag #SeDéplacerMoinsPolluer et afficher aussi le niveau d’émissions de CO2 de la voiture.