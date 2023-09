Suède : les vendanges en plein essor

Durée de la vidéo : 3 min

Avec le changement climatique, la Suède devient un pays viticole avec maintenant de grandes ambitions, avec des cépages particuliers, plus résistants au grand froid.

À mi-chemin entre la Bourgogne et le cercle polaire, des pieds de vignes ont remplacé les champs de pommes de terre et les cultures fourragères. Ici, des étudiants suédois découvrent un tout nouveau job saisonnier : les vendanges. Habitués à la pluie et au froid, l'expérience est pour eux inédite. "C'est la première fois que je vendange. On est dehors toute la journée, c'est ressourçant et les paysages sont magnifiques", témoigne une étudiante.

Un cépage parfaitement adapté

Avec le réchauffement climatique, le vignoble suédois est en plein essor. L'été y est doux, avec 18 heures d'ensoleillement par jour, idéal pour le raisin. Léonard Meckel était vigneron en Allemagne, mais depuis six ans, il a importé en Suède un cépage parfaitement adapté, le solaris. "Il est résistant au gel jusqu'à -25° C. Comparé à l'Europe du Sud, avec les sécheresses et les canicules, ici maintenant, en été, la température est parfaite et on a toujours une bonne humidité", explique-t-il.