Suède : l'autre pays du vin

Ils avaient rendez-vous en fanfare pour une chasse un peu particulière à Nyhamnsläge (Suède). "On va massacrer les raisins, les baigner dans leur propre sang. C'est un peu morbide mais c'est ce qu'on va faire. Et on va mener à bien cette mission avec le plus grand respect", explique le viticulteur. Ce n'est que la quatrième fois que les vendanges ont lieu sur ce domaine. Le matériel est flambant neuf.

Certaines personnes paient pour participer aux vendanges

Certains Suédois ont fait plusieurs heures de route pour participer à cet événement. C'est une activité si appréciée, que les propriétaires n'ont pas besoin d'avoir un gros budget pour payer la main d'oeuvre : les vendangeurs participent gratuitement. Dans certains domaines, les vendangeurs doivent même payer pour participer aux vendanges.

