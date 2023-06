Sommet pour un nouveau pacte financier mondial : quelles sont les principales mesures adoptées ?

Le sommet voulu par Emmanuel Macron à Paris a peut-être fait sauter quelques verrous dans la prise en compte de la solidarité internationale. Mais ce sommet n'a pas provoqué un big bang.

Une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement étaient réunis depuis mercredi 21 juin à Paris. Ils avaient pour mission de mettre sur pied un nouveau pacte financier mondial à la fois pour le développement des pays les plus pauvres et leur adaptation au changement climatique.

Sur le plan financier, l'objectif des 100 milliards de dollars pour le climat promis depuis plus de dix ans sera bientôt atteint d'après le président français. Ce point est important pour la confiance entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ces 100 milliards de fonds avaient été promis au moment du Covid, toutefois il reste une partie des fonds à décaisser.

Des avancées financières

Le sommet a aussi permis de dégager des montants importants pour des prêts. Il a permis d’avancer sur la restructuration de la dette de la Zambie. Il confirme aussi le succès d’un mode d’intervention pour la transition énergétique. Il consiste à investir de gros montants pour épauler certains pays dont fait maintenant partie le Sénégal.De son côté, la banque mondiale s’engage dans un système de suspension des dettes pour les pays vulnérables en cas de catastrophe. Et les pays participant s’engagent dans une réforme de la gouvernance de l’architecture financière internationale. Emmanuel Macron a baptisé cela le "nouveau consensus de Paris pour la planète". Il souhaite qu’un rapport d’étape soit fait d’ici 6 mois et il promet une réunion de suivi d’ici 2 ans à Paris.

La portée de ce sommet, bien qu'utile, reste incertaine. Les moyens financiers avaient déjà été promis il y a longtemps. La réforme financière sera jugée dans les faits. La taxe sur le transport maritime reste incertaine. Elle est soutenue par un "club de pays", selon les mots d'Emmanuel Macron, dix-huit d’après des ONG, et les Américains n’ont pas fait preuve d'enthousiasme.

Pour autant, ce sommet a brisé un certain nombre de tabous sur les taxes et sur les dettes. Il a pointé l'échec du système financier pour préserver la solidarité et la dynamique internationale. Et il a permis de souligner le besoin d’inclusivité, dans les institutions, des pays du Sud. Mais pour de nombreuses ONG, ce sommet "n'est pas à la hauteur des enjeux", dénonce Oxfam. "C'est loin d'être un véritable pacte financier", s'indigne ONE. Pour le WWF "le plus gros reste à faire".

