Direct Nouveau pacte financier mondial : les dirigeants et chefs d'Etat présentent leurs conclusions, suivez la clôture du sommet

Que faut-il attendre du sommet pour un nouveau pacte financier, qui se termine vendredi 23 juin à Paris ? Les dirigeants et chefs d'Etat réunis vont présenter leurs conclusions et pourraient faire quelques annonces, mais le sommet débouchera sur une "feuille de route", selon une conseillère du président de la République interrogée par l'AFP. Suivez notre direct.

La réforme du système financier au programme. Les dirigeants, réunis jeudi autour de tables rondes avant un grand dîner à l'Elysée, ont évoqué la restructuration des dettes des pays pauvres et vulnérables au changement climatique mais aussi la réforme du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Le rôle du secteur privé et de nouvelles taxations – sur les émissions de carbone de l'industrie du transport maritime notamment – étaient aussi à l'ordre du jour.

L'objectif de réallocation de 100 milliards de dollars aux pays pauvres atteint. Dans le cadre du sommet, jeudi 22 juin, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a annoncé que l'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars via la réallocation de droits de tirage spéciaux avait été atteint, au profit des populations les plus vulnérables. Ces financements supplémentaires permettent de lutter contre la pauvreté et de bâtir la résilience et la durabilité en utilisant les instruments du FMI en la matière. Cet engagement avait été initié par le président de la République lors du Sommet sur le financement des économies africaines (SFEA), en mai 2021 à Paris.

Emmanuel Macron appelle à un "choc de financement public". Le président de la République a exhorté, jeudi en ouverture du sommet, à "investir beaucoup plus". Il a également concédé que la communauté internationale n'était "pas au rendez-vous" des grands défis de la pauvreté, du climat et de la biodiversité.

Un sommet décrié par les ONG. Attac a dénoncé un "sommet du greenwashing et une opération de communication". Greenpeace France, CARE France et 350.org ont de leur côté projeté jeudi sur la façade du palais Brongniart un message revendicatif pour réclamer une taxation des industries les plus polluantes.

Emmanuel Macron invité exceptionnel de franceinfo à 8h30. Le chef de l'Etat était interrogé vendredi matin, en direct du palais Brongniart, sur le défi de la transition écologique et l'aide apportée aux pays en voie de développement.