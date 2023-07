Direct Incendies dans le sud de la France, en Grèce, en Italie, en Algérie… Des dizaines de victimes et d'importants dégâts dans le bassin méditerranéen

L'été 2023 met les rives de la Méditerranée à l'épreuve du changement climatique. De violents incendies frappent les pays du pourtour méditerranéen, causant de nombreux morts et d'importants dégâts, dans un contexte de canicule particulièrement difficile dans le sud de l'Europe. La Grèce attendait mardi 25 juillet des températures maximales de 44°C et des vents violents, propices à la propagation des incendies. En France, 320 pompiers sont mobilisés sur des feux à Arles et à Velaux (Bouches-du-Rhône), ont fait savoir les policiers du département, sur Twitter. En début de soirée, ces feux ont été "fixés", selon cette même source. Météo France avait placé, lundi, le département des Bouches-du-Rhône au niveau de vigilance le plus élevé. Suivez notre direct.

Vingt-trois massifs forestiers interdits dans les Bouches-du-Rhône. La préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé mardi interdire l'accès à 23 massifs forestiers du département pour la journée de mercredi, en raison du risque d'incendie. Et ce, alors que le département est passé d'une vigilance rouge à une vigilance orange aux feux de forêt. Sur les 25 massifs forestiers du département, seuls les massifs du Concors et de la Trévaresse sont accessibles, bien que les travaux y soient interdits à partir de 13 heures.

Trois victimes sur l'île grecque d'Eubée. Le corps carbonisé d'un homme a été retrouvé sur l'île d'Eubée, a annoncé la police grecque. Plus tôt dans la journée, deux pilotes d'un bombardier d'eau ont péri dans le crash de leur avion, en luttant contre l'un des incendies violents qui ravagent l'île. En proie à une canicule particulièrement intense, la Grèce fait face à de nombreux feux dévastateurs : dimanche, 32 500 personnes ont été évacuées des îles de Rhodes et de Corfou, tandis que de nombreuses régions du pays demeurent "en alerte rouge", c'est-à-dire en "danger extrême" de feux de forêt, avec des températures atteignant 44°C.



• Au moins 34 morts en Algérie depuis dimanche. Pour la troisième année de suite, le nord et l'est du pays sont frappés par de gigantesques feux de forêt meurtriers, qui s'accentuent sous l'effet du changement climatique. Depuis dimanche, près de 100 incendies ont touché plus de 15 préfectures du pays. Mardi, les pompiers ont réussi à éteindre 80% d'entre eux, mais le bilan humain est lourd : 34 morts. On compte aussi d'importantes destructions dans de nombreux villages ainsi que des stations balnéaires du littoral ravagées par les flammes.



• Des évacuations en Tunisie. Dans la zone frontalière de Tabarka, près de l'Algérie, des incendies se sont déclarés lundi, une semaine après que les flammes ont déjà ravagé la région. Plus de 300 habitants ont dû être évacués de la commune de Melloula, par voie maritime ou par voie terrestre. Mardi, d'autres incendies se poursuivaient dans trois zones du nord du pays, Bizerte, Siliana et Beja.



La Sicile, en proie aux incendies, connaît des températures extrêmes. Alors que des intempéries frappent le nord de l'Italie, le Sud est touché par une vague de chaleur, avec une température de 47,6°C enregistrée lundi à Catane, en Sicile, selon la Protection civile locale. Les pompiers siciliens ont par ailleurs lutté dans la nuit de lundi à mardi contre plusieurs incendies, dont l'un est arrivé tout près de l'aéroport de Palerme, qui a été fermé pendant plusieurs heures dans la matinée. Le transport ferroviaire est également affecté par ces incendies.