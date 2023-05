Dérèglement climatique : le risque d’une pénurie mondiale de jus d’orange

Alors que 90% des Français achètent des jus de fruits, manquera-t-on bientôt de concentré d’orange ? La production est en ce moment en chute libre en raison des aléas climatiques.

Boire un jus d’orange le matin est un réflexe pour beaucoup de Français. Aujourd’hui, ils en consomment en moyenne 18 litres par personne et par an. Il pourrait bientôt manquer. Les récoltes sont de plus en plus faibles dans le monde, à cause des bactéries et des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents. 95% de la récolte de Vernon C. Hollingsworth, propriétaire d'une orangeraie à Arcadia, en Floride (États-Unis), a été rasée par l’ouragan Ian en septembre 2022.

Une hausse importante des coûts des concentrés d’orange

En dix ans, la production américaine s’est considérablement réduite, passant de 5,4 millions de tonnes en 2013 à 650 000 tonnes en 2023. Seul le Brésil, premier producteur au monde, affiche encore de bonnes récoltes, avec plus de 10 millions de tonnes en 2023. Les prix de concentré d’orange augmentent ainsi partout dans le monde. Dans une usine du Bas-Rhin, la fabrication est de plus en plus difficile. "On achetait notre tonne de concentré d’orange à 2 400 euros, aujourd’hui on est à 3 400", détaille Jean-Luc Etter, dirigeant des "Jus de fruits d'Alsace". Ces difficultés pourraient encore perdurer plusieurs mois sur le marché.

Parmi Nos sources :

Unijus union nationale interprofessionnelle des jus de fruit

Liste non exhaustive.