Alimentation : les distributeurs se multiplient

Des pizzas ou du pain dans un distributeur, c’est possible. Ce type de service est en plein développement, et constitue une alternative pour des habitants qui résident loin des commerces de proximité.

Les distributeurs alimentaires se modernisent, on y trouve également des produits de plus en plus variés comme de la viande, du lait, des pizzas ou des huîtres. Pour les pizzas, elles sont simplement précuites avant d’être placées et réfrigérées dans une machine 100% automatique. Le client n’a plus qu’à se servir.

Viser des nouveaux clients

L’objectif de cette enseigne de pizzas est d’avoir une nouvelle clientèle, notamment dans des zones où l’accès aux commerces de proximité n’est pas simple. "L’objectif est d’implanter d’ici la fin de l’année, on l’espère, entre 50 et 100 distributeurs et d’ici la fin de juin l’année prochaine, on aimerait bien approcher les 200 distributeurs", explique Joël Tissier, président de Domino’s Pizza France.