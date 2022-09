Déplacements du PSG : "Kylian Mbappé serait un excellent ambassadeur" pour inciter à des gestes écologiques, selon une climatologue du GIEC

Kylian Mbappé "serait un excellent ambassadeur et il y a plein de scientifiques qui seraient ravis d'aller échanger avec les footballeurs au PSG et ailleurs pour susciter leurs actions et partager des connaissances", a indiqué mardi 6 septembre sur France Inter Valérie Masson-Delmotte, climatologue, directrice de recherche au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Paris-Saclay, coprésidente du groupe 1 du Giec, membre du Haut Conseil pour le Climat, après la polémique sur les déplacements du PSG en avion.

Interrogé sur l'usage d'un jet privé pour le déplacement du club à Nantes ce week-end, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a ironisé lundi 5 septembre en conférence de presse. "On est en train de voir si on ne peut pas déplacer en char à voile", a-t-il indiqué, provoquant le fou rire de l'attaquant Kylian Mbappé.

Une influence considérable

La scientifique qui a assuré une formation sur les conséquences du réchaufement climatique aux membres du gouvernement, indique que "pendant longtemps dans les conférences publiques", elle "disait que ce serait bien que quelqu'un comme Kylian Mbappé montre qu'on peut ramasser des déchets, se déplacer à vélo".

"Les propos qu'il [Kylian Mbappé] peut avoir et les gestes qu'il aura, auront une influence largement supérieure à tout ce que les scientifiques peuvent dire ou faire parce qu'il fait rêver, il inspire de nombreuses personnes", indique encore Valérie Masson-Delmotte, qui lance un appel à l'attaquant du PSG.

Elle rappelle que des initiatives écologiques au sein du monde du football existent, notamment "une association qui s'appelle Football Écologie France qui met en place des leviers d'action des fresques écologiques autour du football pour toucher les parents, les pratiquants, les supporters, les élèves et les professionnels".