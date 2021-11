Tribune Le message de 51 membres de la Convention citoyenne pour le climat à la COP26 : "Nous savons et vous savez ; et si nous osions ensemble ?"

Le message de 51 membres de la Convention citoyenne pour le climat à la COP26 : "Nous savons et vous savez ; et si nous osions ensemble ?"

Dans une tribune publiée sur franceinfo, 51 membres de la Convention citoyenne pour le climat appellent les dirigeants présents à la COP26 de Glasgow (Royaume-Uni) à "inclure la parole citoyenne au plus haut niveau" et à "oser" prendre des mesures contre le réchauffement climatique.

Ils sont toujours mobilisés pour le climat. Après avoir planché en 2020 sur 149 propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, propositions en partie reprises dans la loi "Climat et résilience", 51 des citoyens tirés au sort pour ce processus démocratique inédit signent une tribune sur franceinfo pour "porter leur voix et leur expérience auprès des acteurs internationaux" de la COP26. Ils recommandent le développement "des assemblées citoyennes et autres exercices de participation démocratique". Ils s'expriment ici librement.

Si le mandat qui nous avait été confié par le président de la République est terminé, notre devoir citoyen, lui, ne se terminera jamais. À l'heure de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, nous voulons rappeler les enjeux et les attentes des citoyennes et citoyens vis-à-vis du risque systémique et du caractère universel du réchauffement climatique, crises qui nous impacteront et nous impactent déjà collectivement. La démocratie apparaît comme un recours nécessaire face à cette situation d'urgence et à l'incapacité de nos sociétés à construire leur résilience. Mais encore faut-il que la démocratie puisse s'exprimer, et que citoyen comme citoyenne puissent trouver leur place dans les discussions qui s'engagent.

Les unes après les autres, les Conférences des parties (COP) sont devenues le lieu de paroles et de promesses, accouchant d'objectifs chiffrés jamais vraiment atteints et peu tangibles pour les populations avides de changement. Les signataires de la tribune

À l'instar de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui représentait une volonté de ramener la parole citoyenne au centre du débat démocratique, ces grands rassemblements, où les décisions prises impactent l'avenir de tous et toutes, devraient être plus transparents, audibles et inclusifs. Alors que les responsables politiques de nos pays vont se réunir pour la énième fois, ne faudrait-il pas prôner plus d'horizontalité dans les discussions et ainsi créer les conditions d'un débat neuf et, à terme, d'une action concertée ?

Le temps des constats est révolu

Mêlant ambitions politiques, constats scientifiques, vécus et expériences individuelles de chaque membre, la Convention Citoyenne pour le Climat aura été un laboratoire de ce que l'action climatique concertée de demain peut devenir. Nous en avons la conviction. La COP de Glasgow doit être le lieu de ce changement d'échelle si elle veut déboucher sur des changements concrets.

En effet, le temps des constats est révolu :

Nous savons et vous savez qu'il faut rénover nos bâtiments pour économiser l'énergie de demain et construire les conditions d'un habitat durable pour tous.

Nous savons et vous savez que nous devons repenser nos mobilités, tant dans leur fréquence que dans leurs modalités.

Nous savons et vous savez qu'il faut retrouver les chemins d'une agroécologie respectueuse des ressources.

Nous savons et vous savez qu'il faudra repenser nos accords internationaux à travers le prisme des impacts environnementaux.

Nous savons et vous savez que notre planète a ses limites et que chaque jour du dépassement nous le rappelle.

Il est possible d'insuffler autre chose

Alors osons ! Osons le saut dans un futur soutenable où l'engagement politique ira de pair avec l'engagement citoyen. L'un doit alimenter l'autre, et inversement. Ce n'est qu'en les faisant converger que nous affronterons les choix importants et urgents qui s'imposent à nous.



Scientifiques, politiques, acteurs et actrices économiques, citoyennes et citoyens, mettons-nous à la même table, pour faire émerger cette intelligence collective et résiliente. Diffusons un renouveau démocratique de la délibération citoyenne, gage de propositions au service de l'intérêt général. Face aux voix qui prédisent déjà l'échec de ce sommet international et de ses négociations, nous, citoyennes et citoyens, voulons croire qu'il est possible d'insuffler autre chose. Pour cela, reste à inclure la parole citoyenne au plus haut niveau.

51 signatures de citoyen•nes issu•es des 150 citoyens tirés au sort à la convention citoyenne pour le climat.

* William Aucant et Mélanie Cosnier sont désormais conseillers régionaux EELV des Pays de la Loire. Grégoire Fraty était candidat aux régionales en Normandie sur une liste LREM. Mélanie Blanchetot était candidate aux départementales dans les Hauts-de-Seine pour LREM. Grégory Oliveira Dos Santos était candidat aux régionales en Bretagne sur la liste de l'écologiste Daniel Cueff. Victor Costa était candidat aux départementales dans l'Yonne pour l'union de la gauche et des écologistes. Claire Burlet était candidate aux régionales dans les Hauts-de-France sur une liste LREM. Guillaume Robert était candidat aux régionales à la Réunion sur la liste PS-PCR.