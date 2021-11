Cop26 : malgré une forte pollution atmosphérique, l’Inde maintient le charbon

Comme chaque hiver, New Delhi (Inde) est submergée par une épaisse brume de pollution. Lors du week-end, le taux de particules fines dans l’air a dépassé de vingt fois le seuil recommandé. Une pollution qui s’infiltre jusque dans les maisons. Certaines familles indiennes sont même obligées d’utiliser un purificateur d’air dans leurs foyers. Cette pollution crée une forte inquiétude pour les générations futures.



La population exaspérée

Les habitants de New Delhi sont exaspérés par cette pollution. La capitale indienne est l’une des villes les plus polluées au monde. Selon les habitants, la pollution a créé de nombreuses maladies respiratoires chez les habitants. Troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde, 70% de l’électricité indienne provient du charbon. Malgré ce constat peu reluisant, le pays refuse d’abandonner l’exploitation du charbon. Incapable de se débarrasse du charbon pour des raisons économiques et géographique, l’Inde a fait la promesse de réduire son utilisation et d’utiliser des énergies renouvelables d’ici 2030.