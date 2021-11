COP26 : à Glasgow, plusieurs centaines de personnes manifestent contre le "greenwashing"

Les actions se multiplient en marge de la COP26. Mercredi 3 novembre, plusieurs centaines de membres du mouvement Extinction rebellion (XR) se sont réunis dans le centre-ville de Glasgow (Royaume-Uni), à quelques kilomètres des lieux où se tient le sommet pour le climat. "Notre marche pointe du doigt le greenwashing, une pratique dangereuse. Elle induit en erreur le public, lui fait croire qu'on agit. C'est criminel", explique à franceinfo Daryl Tayar, porte-parole de la branche écossaise d'Extinction Rebellion, la voix parfois couverte par les slogans criés par la foule.

Juste derrière lui, tout près du Royal Concert Hall, un petit groupe s'est déguisé en chasseurs de fantômes, référence au film Ghost Busters. "Gouvernements, entreprises... Nous voulons dénoncer les contradictions entre les paroles et les actes", explique Robin, un des militants. Le greenwashing est en effet un procédé marketing visant à donner une image écologique trompeuse.

Dans la marche, il y a les "Greenwash busters". "Nous voulons dénoncer les contradictions entre les paroles et les actes des gouvernements", me Robin. "Autour de nous aussi, toutes ces entreprises suivent une mode du marketting vert, c'est juste du greenwashing." #COP26 pic.twitter.com/XAj4ilAked — Camille Adaoust (@CamilleAd) November 3, 2021

Des actions devant plusieurs entreprises

Le cortège, entouré d'un important dispositif policier, s'est d'ailleurs arrêté à plusieurs reprises devant les locaux d'entreprises "ciblées pour leur pratique de greenwashing" : la société Scottish and Southern Energy (SSE), où deux militants ont fait un sit-in enchaînés l'un à l'autre, puis la banque J.P. Morgan à quelques dizaines de mètres de là.

"Honte à vous", crient les manifestants devant la banque JP Morgan. Très important dispositif policier entre les locaux et la foule #COP26 pic.twitter.com/KvBmjISd3Y — Camille Adaoust (@CamilleAd) November 3, 2021

Dans la foule, un petit groupe de militants français a fait le déplacement jusqu'à Glasgow. "On participe à quelque chose de plus grand, un mouvement mondial", se réjouit Ynalem, venue de Limoges (Haute-Vienne) pour l'occasion. Et de regretter : "A la COP, les gouvernants se rassemblent pour faire passer le message qu'ils font quelque chose, mais ils ne font rien".