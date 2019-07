ENQUETE FRANCEINFO. Qui se cache derrière Extinction Rebellion, ces activistes en vert et contre tous ?

Chacun s’assoit par terre, en cercle, et Fred lance un tour de présentations. Les profils des participants sont divers, la plupart ont entre 25 et 45 ans. Un jeune papa curieux est venu s’asseoir avec son fils de 4 ans. A quelques mètres, Amandine, 16 ans, a participé aux marches et aux sit-in du mouvement Youth for climate, tandis que Jean * , 60 ans, est un ancien trotskiste qui n’avait pas milité depuis les années 1980. Certains se sont intéressés au mouvement après avoir visionné les vidéos du 28 juin. D’autres y songent depuis qu’ils ont vu les blocages dans le centre de Londres par la faction britannique, qui a donné naissance au mouvement international en novembre 2018. Depuis, XR affirme s'être implanté (lien en anglais) sur tous les continents, dans 58 pays selon l'Express .

On n'a plus le temps de faire une transition douce et graduelle en ménageant les intérêts économiques de chacun. Il faut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus grande ampleur.

A la manière d'un professeur interrogeant ses élèves, Fred demande : "Qui peut me dire quelles sont nos quatre revendications ?" Quelques mains se lèvent, ils se sont renseignés au préalable en consultant le site d'XR.

Les revendications du mouvement sont affichées sur le site d'Extinction Rebellion. (EXTINCTIONREBELLION.FR)

"Vous retrouverez toutes ces informations lorsque vous vous inscrirez sur 'la base', indique Fred. Il faudra prendre le temps de lire tout ça, puis vous pourrez rejoindre votre groupe local." Hauts-de-France, Bretagne, Aquitaine… Extinction Rebellion compte 19 groupes régionaux et 25 organisations locales. Chacune est gérée de manière "autonome" et "décentralisée". "Notre mode d'action, c'est la désobéissance civile non violente", poursuit Fred, assis au centre des participants. Les militants assument ainsi des actions illégales contre une politique qu'ils jugent immorale.

Extinction Rebellion a déjà à son actif blocages, affichages sauvages, occupations de lieux, mais aussi quelques coups d’éclat. Ils ont par exemple déversé 300 litres de faux sang sur les marches du Trocadéro à Paris, délimité la montée des eaux grâce à une chaîne humaine à Morlaix (Finistère) ou encore jeté 53 kg de plastique dans une fontaine strasbourgeoise pour dénoncer l'accumulation des déchets. Sur "la base", des membres préparent aussi la "semaine de rébellion internationale", prévue pour le 7 octobre.

Des membres d'Extinction Rebellion versent du faux sang sur les marches du Trocadéro à Paris, le 12 mai 2019. (SAMUEL BOIVIN / NURPHOTO / AFP)

Derrière ces actions coup de poing, "il y a aussi des danseurs et des musiciens", tient à souligner un militant présent qui se fait appeler "Ecosystème" sur "la base". Car Extinction Rebellion souhaite rendre ses actions festives et encourage ce que le mouvement appelle l'"artivisme", comme sur le pont de Sully.

Pendant ce temps, des prises de paroles et des spectacles festifs avaient lieu au centre du pont et des banderoles étaient déployées. pic.twitter.com/4twxw1CSb2 — Extinction Rebellion France (@XtinctionRebel) 30 juin 2019

Pour ce qui est du financement, "on se sert de la cagnotte en ligne", sourit Pauline, membre de XR en Ile-de-France. Est-ce suffisant ? "Non", répond-elle en riant. Chacun vient avec son matériel, pour créer des pancartes par exemple. "On se débrouille en mode DIY ['Do it yourself', ou faire soi-même]", raconte un instituteur lillois. Lui a trouvé une combine : "Je fais ça au travail, j'utilise du papier et de la peinture pour fabriquer mes banderoles."