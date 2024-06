Météo : qu'est-ce que le "décrochage d'air polaire" qui va faire chuter les températures en France à partir de lundi ?

Les températures maximales devraient en moyenne être "3°C à 4°C" inférieures aux normales de référence mardi et mercredi, assure Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France.

Alors que la France hexagonale profite du soleil depuis quelques jours, la fin du printemps réserve des surprises. Après les orages prévus dimanche 9 juin dans le sud du pays, la fraîcheur persistera jusqu'en milieu de semaine prochaine sur une large partie du territoire en raison d'un "décrochage d'air polaire", explique à franceinfo Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France.

Qu'est-ce que ce phénomène ? Le temps dans l'Hexagone est notamment déterminé par le jet-stream, un tube de vents présent en altitude, qui oscille entre des masses d'air chaud, venues du sud, et des masses d'air froid, venues du nord. D'habitude, à cette saison, les oscillations provoquées par la rencontre entre l'air froid et chaud ont plutôt tendance à envoyer l'air frais vers le nord de l'Europe.

🥶 #Froid devant ! Un décrochage polaire va permettre à de l'air très froid de débouler sur l'hexagone la semaine prochaine. À l'inverse, une très forte vague de #chaleur est à redouter sur la Grèce et la Turquie. pic.twitter.com/rU4LVeuDkS — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 7, 2024

Mais il arrive que les oscillations se déforment, en raison du contexte météorologique général. Résultat : l'air froid venu d'Islande ou du Groenland sera cette fois propulsé à nos latitudes.

Un phénomène assez commun

Pas trop d'inquiétude, néanmoins. "En redescendant vers le sud, ce froid polaire va se réchauffer" pour devenir frais, souligne Frédéric Long. Il ne sera donc pas nécessaire de ressortir votre doudoune du placard : les températures maximales devraient en moyenne être "3°C à 4°C" inférieures aux normales de référence mardi et mercredi, selon le prévisionniste. Soit, au plus chaud de la journée, environ 19°C ou 20°C en moyenne sur la moitié nord, et 22°C sur la moitié sud. Les températures commenceront à remonter jeudi, avec une "belle journée prévue sur la plupart des régions". Le temps sera en revanche couvert à partir de vendredi en raison d'un flux de sud-ouest, prévient Frédéric Long.

Ce phénomène de décrochage d'air polaire, qui n'est pas lié aux épisodes pluvieux des dernières semaines, est assez commun, selon le prévisionniste. "Ces dernières années, à cause du dérèglement climatique, on est moins habitués à des températures fraîches en été. Mais cela reste possible." L'arrivée de cette masse d'air frais ces prochains jours ne détermine néanmoins pas le temps des prochains mois, rappelle le météorologue. L'hypothèse d'un été plus chaud que les normales de saison reste l'hypothèse privilégiée par Météo-France.