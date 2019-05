VIDEOS. Du faux sang déversé au Trocadéro pour dénoncer le déclin de la biodiversité

L'action a été menée par des membres du mouvement Extinction Rebellion.

Des membres du mouvement Extinction Rebellion sont venus déverser du faux sang sur les marches du Trocadéro à Paris, dimanche 12 mai, pour alerter contre le déclin accéléré de la biodiversité.

DIRECT - Le Trocadéro recouvert de faux sang pour alerter sur l'extinction de masse pic.twitter.com/RhEDt5VXxb — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) May 12, 2019

Vêtus de noir, les militants, des jeunes gens pour la plupart, s'étaient munis de 300 litres de liquide rouge - un mélange de colorant alimentaire et de maïzena. Ils ont déversé leurs bidons sous les yeux des touristes nombreux, et des policiers présents dans le secteur. Porteurs de grandes banderoles vertes "Extinction Rebellion" et d'un calicot noir "Stop à la 6e extinction de masse", ils se sont recueillis plusieurs minutes en silence. Avant de commencer à nettoyer les marches.

A la fin de l’action, les militants nettoient le faux sang, composé de maïzena et de grenadine pic.twitter.com/eYWJXcvdEy — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) May 12, 2019

"Chirac reviens" à Bordeaux

A Bordeaux, six personnes se revendiquant du même mouvement ont été placées en garde en vue dimanche pour avoir participé à l'accrochage dans la nuit d'une grande banderole "Chirac reviens" sur des échafaudages de la Chambre de Commerce et d'Industrie, place de la Bourse, haut lieu touristique. Une allusion au célèbre discours de l'ancien chef de l'Etat au Sommet de la Terre de 2002 : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs".

"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs" disait Chirac en 2002

Depuis, rien n'a été fait et le feu n'est que plus ardent !

Cette nuit, des activistes XR ont déployé une banderole sur le palais de la Bourse à Bordeaux, 6 personnes mises en GAVhttps://t.co/jV8zjbAMBW pic.twitter.com/zbmz948zFi — Extinction Rebellion France (@XtinctionRebel) May 12, 2019

Extinction Rebellion France s'est structuré ces derniers mois, sur le modèle du mouvement né à l'automne 2018 en Grande-Bretagne et qui prône la désobéissance civile non violente pour contraindre gouvernants et responsables à répondre à la crise climatique et écologique.

Selon le dernier rapport des experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES), publié lundi, un million d'espèces - sur 8 millions - sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies.