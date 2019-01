Greta Thunberg, une jeune militante écologiste au forum de Davos

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Les jeunes doivent prendre conscience que leur futur est menacé et ils doivent agir, se mettre en colère et transformer cette colère en action", explique Greta Thunberg. À 16 ans, la jeune Suédoise veut sensibiliser les chefs d'État au climat. "Je trouve cela insensé que des gens, rassemblés ici [à Davos] pour parler du climat, arrivent en jet privé", fustige-t-elle.

Un voyage de 32 heures en train

Elle vient d'arriver à Davos, en Suisse, et a fait tout le trajet en train depuis Stockholm (Suède). "C'est un long voyage d'environ 32 heures, mais ça me plaît", assure-t-elle. Son père est venu l'accompagner dans son voyage. "Pour moi, son bien-être est la seule chose qui compte. Si elle se sent bien alors je suis heureux aussi", explique-t-il. Greta Thunberg avait déjà marqué les esprits à la COP24, en décembre dernier. À Davos, elle espère pouvoir continuer à alerter la population sur la crise climatique.