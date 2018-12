Environnement : 80% de la pollution marine est d'origine terrestre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"L'océan, c'est un de nos terrains de jeu, et on ne s'était pas forcément rendus compte de notre capacité de nuisance vis-à-vis de ce terrain de jeu", déclare Antidia Citores, militante pour la protection de l'océan au sein de l'ONG Surfrider Europe. "Si les premiers siècles de l'humanité ont été plutôt la conquête au niveau terrestre, on est, à l'heure actuelle, dans un basculement vers la conquête du maritime, avec de la pollution provenant des continents, aussi bien chimique que plastique", poursuit-elle. Et en effet, environ 80% de la pollution marine est d'origine terrestre, avec une grande majorité de déchets plastiques.

216 kg de plastique par seconde dans l'océan

"L'apport de plastique continue de se déverser dans l'océan, c'est plus de 216 kg de plastique par seconde. Évidemment, avec ce phénomène de gyres, ils viennent alimenter les continents de plastique", précise la militante. Les gyres sont des tourbillons qui concentrent les déchets, créant des terres de plastique au large des côtes. "Ces continents ne sont que la face apparente de l'iceberg, puisque ces déchets coulent", conclut-elle.