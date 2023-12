Direct COP28 : "Le but est d'atteindre un consensus" pour un nouvel accord, espère la présidence émiratie

Le directeur général de la COP28, Majid Al Suwaidi, a déclaré mardi 12 décembre que la présidence émiratie de la conférence travaillait à un nouveau projet d'accord sur la base des "lignes rouges" exprimées la veille par les pays ayant rejeté sa première proposition. "Le but est d'atteindre un consensus", a-t-il déclaré aux journalistes, au dernier jour prévu de la conférence. "Nous aimerions tous finir à l'heure, mais nous voulons tous obtenir le résultat le plus ambitieux possible. C'est notre unique objectif". Suivez notre direct.

Délai dépassé. La 28e conférence de l'ONU ne terminera pas à l'heure qu'avait fixée son président émirati, Sultan Al Jaber. Il avait annoncé le 6 décembre qu'il souhaitait "une clôture ordonnée de la conférence le mardi 12 décembre à 11 heures [8 heures, heure de Paris]", jour marquant l'anniversaire de l'adoption de l'Accord de Paris, dans lequel les pays du monde entier se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique à +1,5°C, voire +2°C.

Un premier projet d'accord insuffisant. Un nouveau projet d'accord a été rendu public, lundi. Il appelait notamment à la "réduction à la fois de la consommation et de la production des énergies fossiles", mais ne mentionnait pas le mot de "sortie" des énergies fossiles, qui est au cœur des négociations à Dubaï. Plusieurs pays et organisations ont milité pour cette formulation plus ambitieuse.

Nouvel accord attendu mardi. Un nouveau projet d'accord est attendu mardi par les délégués, les négociations sur les énergies fossiles se prolongeant pour surmonter les résistances des pays exportateurs de pétrole. L'espoir de faire adopter un texte historique appelant à la sortie du pétrole, du gaz et du charbon le jour du 8e anniversaire de l'accord de Paris semble désormais très improbable.