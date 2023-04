Climat : face au réchauffement climatique, le prix des bulots augmente

Parmi les produits dont les prix grimpent, il y a maintenant le bulot, notamment en raison du réchauffement climatique. Ils se font de plus en plus rares. Le prix au kilo a été multiplié par deux en un an ce qui inquiète les pêcheurs.

Sur le port de Dieppe (Seine-Maritime), dans la matinée du vendredi 14 avril, on ne trouve pas un seul bulot. Avec la tempête, la majorité des pêcheurs ont préféré rester à quai. Ces derniers temps, le prix du bulot a beaucoup trop flambé pour de clients habitués. "Avant, on les avait à 4 euros et maintenant, ils sont à 6 euros le kilo", remarque un client. Pour Cathy Delmache, poissonnière, s’il y a moins de bulots, c’est à cause du réchauffement climatique.

La surpêche mise en cause

Cela a de vraies conséquences sur les pêcheurs. "Avec les fortes chaleurs, ils ont moins pêché. Quand il n’y a pas assez de quantités, pour eux, le frais de gazole, les gars à payer et tout, c’est trop cher donc ce n’est pas possible", explique Cathy Delmache. Jérôme Féron, pêcheur, est quand même sorti ce matin, mais la pêche n’est pas fameuse. Il faut aller plus loin pour pêcher, une cause aussi de la surpêche.