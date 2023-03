Changement climatique : le succès grandissant des plantes peu gourmandes en eau

Durée de la vidéo : 2 min.

France 2

Article rédigé par T.Souman, C.La Rocca, F.Ventura - France 2 France Télévisions

Les plantes qui résistent au manque d'eau connaissent un succès grandissant et sont de plus en plus demandées dans les jardineries. Reportage dans le Var et les Bouches-du-Rhône, où des restrictions sur l'usage de l'eau pourraient être mises en place.

Dans un lotissement de Pourrières (Var), le jardin de Nicole Lemay sort de l’ordinaire. Elle ne possède que des plantes résistantes à la chaleur et peu gourmandes en eau. Elle a conçu son jardin sec il y a 11 ans, très adapté au climat méditerranéen, et sans pelouse. "Une pelouse bien verte en été, c’est beaucoup d’eau", rappelle-t-elle. L’été dernier, elle a ainsi malgré la sécheresse pu profiter de fleurs colorées dans son jardin, au prix d’un seul arrosage par semaine, au goutte à goutte.

Des économies d’énergie "Un particulier peut consommer vite 100 ou 200 euros d’eau avec un arrosage quotidien, et peu descendre de deux à trois fois ce montant en mettant un arrosage contrôlé", explique Kevin Razon, paysagiste. Dans les jardineries, de plus en plus de clients se tournent vers les plantes peu gourmandes en eau. Pour accompagner la prise de conscience, Nicolas Roubaud, paysagiste à Marseille (Bouches-du-Rhône), propose plus de plantes résistantes à la sécheresse. Parmi elles, les cactus, mais aussi la lavande, le romarin ou les sauges.