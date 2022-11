Somme : à la découverte des phoques, les stars de la baie

France 2

Les phoques veau-marin sont les stars de la baie de Somme. Ces mammifères de 150 kilos s'adonnent à un bain de soleil sur le sable mouillé. Et ils ont leurs admirateurs, prêts à tout pour les contempler. Depuis 25 ans, Olivier Petilleon, guide, s'est pris d'amour pour cet animal marin très farouche. Alors, il fait un dernier briefing aux touristes, avant le départ. "Ce qui est préconisé, c'est de garder 300 mètres pour ne pas aller les déranger, explique-t-il. Cela dit, vous allez voir que nous, on est dans le chenal, on n'a pas 300 mètres. S'il y a un phoque sur les bancs de sable, on n'a pas le choix, on est obligé de passer."

La plus grande colonie de France

C'est parti pour une balade iodée et musclée. Après neuf kilomètres de pagaie, ils sont enfin là. Les touristes, appareil photo en main, retiennent leur souffle : pas question d'effrayer les phoques. "C'est fantastique, se réjouit une femme. Les voir d'aussi près, avoir l'impression de presque pouvoir les toucher, il n'y a pas de mot pour ça." Autrefois chassés, les phoques sont désormais protégés. En 40 ans, la colonie de la baie de Somme est même devenue la plus grande de France. Pour découvrir les autres trésors de la baie de Somme, il suffit de lever les yeux au ciel. Ici, c'est le paradis des oiseaux migrateurs.