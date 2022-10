Biodiversité : observer les oiseaux migrateurs dans la baie de Somme

France 3

Le passage à l’heure d’hiver, c'est d'abord moins de jour. Pour les migrateurs, c'est un signe qu’il faut descendre vers le Sud. Les oiseaux volent depuis la Scandinavie où les températures baissent, et les curieux sont impatients de observer au petit matin à Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme). “Avec les températures qui sont beaucoup plus clémentes en ce moment, ils vont faire des haltes plus longues, par exemple”, explique Léa Coftier, guide naturaliste au parc du Marquenterre.

La migration, un bon indicateur du dérèglement climatique

C’est une réserve ornithologique de choix, une “zone plus calme, plus tranquille” selon elle, où les visiteurs sont cachés. Les touristes peuvent observer 320 espèces d’oiseaux de toute taille. “À priori, ils profitent un peu plus du beau temps avant de reprendre leur migration. C’est inquiétant sans être inquiétant, on se dit que malgré tout, cela continue”, dit un homme. La présence d’oiseaux communs ou pas est un bon indicateur des dérèglements du climat dans le parc.