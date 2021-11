Océans : des poissons qui s'adaptent au réchauffement climatique

Même si elles sont rares, certaines espèces marines parviennent à s'adapter au réchauffement climatique. C'est ce que Vincent Rondreux, auteur pour le média We Demain, a expliqué au micro de franceinfo mercredi 24 novembre. Parmi ces animaux, on retrouve le thon rouge, "qui arrive à réguler sa température". Grâce à cette faculté, "on peut très bien le retrouver dans des mers chaudes comme en Islande, comme dans des mers froides". Et c'est une chose rare chez les poissons qui sont des animaux à sang froid.



Les méduses parées au réchauffement climatique

Mais les thons rouges ne sont pas les seuls à s'adapter. Les méduses aussi. Et elles sont coriaces. "Les méduses adorent le réchauffement. Les méduses n'ont pas peur de l'acidification des océans. Et en plus, les méduses digèrent très bien le plastique, donc pour elles tout va bien", détaille Vincent Rondreux. En attendant l'avènement de l'ère des méduses, la plupart des espèces de poissons restent très impactées par le réchauffement climatique qui, à terme, finira par déplacer les zones de pêche, non sans générer quelques tensions.