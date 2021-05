Méditerranée : le thon rouge revient sur la côte

Le thon rouge est de retour en Méditerranée après des années de politique de préservation, avec une réduction drastique des quotas. L’espèce avait failli disparaître il y a dix ans à cause de la surpêche.

Sur la Côte d’Azur, le thon rouge est bien de retour après des années de politique de sauvegarde d’une espèce en danger. Quand des centaines de thons jaillissent de l’eau, le week-end dans la baie de Monaco, des bâteaux de pêche les entourent aussitôt. La pêche sportive est ici autorisée toute l’année à condition de rejeter le poisson à l’eau. "On a des populations de thon qui sont là toute l’année, avec des animaux qui font 1m50, 1m60, 2 mètres, 2m20… donc plus grands que des humains. C’est un peu une espèce de monstre marin fascinant", explique David Gamba, le président de la Fédération monégasque de pêche sportive.



Un déclin de l’espèce toujours possible

Les scientifiques les observent grâce à des balises pour mieux les protéger. "Attention, on a fait des erreurs dans le passé. On se dit qu’il y a plus de thons, mais pour l’instant il y a encore beaucoup de petits thons, il faut attendre que le stock soit vraiment consolidé", estime Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II. Les quotas de pêche ayant fortement augmenté ces dernières années, les scientifiques craignent un déclin de l’espèce dans un futur proche.