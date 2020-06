Norvège : à la découverte de la falaise du Trolltunga

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le jour à peine levé, c'est le moment idéal pour entamer une bonne journée de marche. Pour Damien et son groupe, ce sont 14 kilomètres qui les attendent au total, avec au bout, comme récompense, le Trolltunga. Une langue rocheuse située à 1 100 mètres d'altitude. Y parvenir est déjà une aventure, car la cadence et la pente augmentent rapidement. Le décor dans lequel évoluent les marcheurs ne cesse de changer. Lacs, étendues de prairies et paysages presque lunaires se succèdent.

Une avancée rocheuse de seulement quelques mètres de large

"On a une vue imprenable sur le glacier", se réjouit une des randonneuses. Après 5 heures de marche, ils découvrent enfin le fameux Trolltunga. Une avancée de falaise vertigineuse en surplomb de près de 700 mètres au-dessus des eaux du Ringedalsvatnet, un lac du sud-ouest de la Norvège. Cette avancée rocheuse de seulement quelques mètres de large domine avec majesté le lac sur lequel se reflètent les nuages.

