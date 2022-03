Nausicaa : au cœur du plus grand bassin d’Europe

À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dans un immense bassin d’eau de mer, se trouve un ballet majestueux de poissons. Il contient 40 espèces différentes dont des requins gris. De nombreux visiteurs sont venus admirer le spectacle. "On se rend compte qu’il y a de belles espèces sur terre et voir évoluer ensemble ces espèces (...) c’est vraiment impressionnant", dit l’un d’eux.



Dans les coulisses du bassin

Des plongeurs nagent avec les poissons pour les observer et les nourrir en cachant l’alimentation dans le sable, comme dans leur environnement naturel. "On a une chance de nager avec beaucoup d’animaux et d’espèces incroyables", s’extasie un nageur, ravi de son environnement de travail magique. Il s’agit du plus grand bassin d’Europe. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les coulisses et assister à des spectacles comme celui des otaries qui attirent de nombreux spectateurs.