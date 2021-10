Les chasses traditionnelles d'oiseaux à nouveau autorisées dans plusieurs départements, la LPO va saisir le Conseil d'État

Des chasses traditionnelles d'oiseaux sont à nouveau autorisées dans plusieurs départements, selon des arrêtés publiés ce vendredi au Journal officiel par le ministère de la Transition écologique.

Alors que début août, le Conseil d'État avait annulé plusieurs autorisations de chasse avec des filets (pantes) ou des cages (matoles), les jugeant non conformes "aux exigences du droit européen relatif à la protection des oiseaux", ces techniques sont à nouveau autorisées pour capturer notamment l'alouette des champs dans une série de départements Il s'agit de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Au total, plus de 100 000 alouettes des champs pourront être capturées pendant la saison 2021-2022.

Des associations annoncent saisir le Conseil d'État

Dans un communiqué daté du 16 septembre, la Ligue pour la protection des oiseaux avait déjà annoncé que si ces arrêtés étaient publiés au Journal Officiel, elle demanderait "leur suspension immédiate devant le Conseil d'État". "Nos arrêtés partent" a d'ors et déjà annoncé l'association One Voice sur Twitter.

Nous avions annoncé que si @Ecologie_Gouv autorisait à nouveau les chasses traditionnelles, nous saisirions @Conseil_Etat. Les arrêtés condamnant près de 115000 oiseaux ont été publiés, nos référés partent. #LaChasseUnProblèmeMortel #LaFranceTueSesOiseaux https://t.co/3L8H55lfMR — One Voice (@onevoiceanimal) October 15, 2021

La LPO indique que l'alouette des champs est classée en "préoccupation mineure" et le vanneau huppé en "quasi menacé" sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en France.