Au moins 40 000 chasseurs manifestent à Mont-de-Marsan, Amiens, Redon et Caen

Au moins 16 000 personnes ont manifesté ce samedi matin à Mont-de-Marsan, dans les Landes, pour défendre les chasses traditionnelles, indique France Bleu Gascogne. La préfecture estime que plus de 16 000 personnes étaient réunis, selon un bilan actualisé à la mi-journée, tandis que les organisateurs annoncent plus de 20 000 personnes. La mobilisation s'est terminée peu avant 13 heures. Sur les pancartes, on pouvait notamment lire "Pas touche à nos traditions" et "Stop au mépris". Une chanson "Ne touchez pas nos traditions" a été entonnée. Le député Jean Lasalle est venu afficher son soutien à la mobilisation.

Une foule considérable aux arènes de Mont-de-Marsan pour la manifestation des chasseurs pic.twitter.com/qcEOHDjoFP — France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) September 18, 2021

A Amiens, dans la Somme, au moins 12 000 personnes ont manifesté, indique la journaliste de franceinfo sur place. La préfecture recense 12 000 participants, tandis que les organisateurs revendiquent 15 000 participants. Selon France Bleu Picardie, la mobilisation a pris fin vers 13 heures. Le candidat à la présidentielle Xavier Bertrand est venu afficher son soutien à la mobilisation.

Environ 12.000 personnes participent à la manifestation des chasseurs à Amiens selon la police pic.twitter.com/01unTlHVCL — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) September 18, 2021

A Redon, en Ille-et-Vilaine, au moins 8 000 chasseurs se sont rassemblées, d'après France 3 Bretagne. "Foutez-nous la paix dans nos campagnes, occupez-vous de vos rats dans vos villes", peut-on lire sur une des pancartes des manifestants photographiée par France Bleu Armorique.

Après la chasse à la glu, jugée illégale en juin, le Conseil d'Etat a jugé en août plusieurs techniques de chasse avec des filets ou des cages contraires à la directive européenne "oiseaux" de 2009. Les #chasseurs attendent un geste du gouvernement. #Redon pic.twitter.com/U7JcGeI9Zb — France Bleu Armorique (@bleuarmorique) September 18, 2021

A Caen, la mobilisation a rassemblé 4 500 personnes à 11 heures, selon les chiffres donnés par les forces de l'ordre à France Bleu Normandie.