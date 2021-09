Plusieurs manifestations attendues samedi partout en France contre l'interdiction de chasses traditionnelles d'oiseaux

Les chasseurs vont manifester samedi 18 septembre dans plusieurs villes de France pour défendre des chasses traditionnelles d'oiseaux. Selon les fédérations locales de chasse, des milliers de personnes sont attendues, notamment à Mont-de-Marsan (Landes), où la mobilisation a déjà commencé dans la matinée avec près de 15 000 personnes selon les organisateurs. D'autres chasseurs sont également attendus à Amiens (Somme) ou à Caen (Calvados).

« Ne touchez pas nos traditions » chante David Olaizola à la manifestation de Mont-de-Marsan pic.twitter.com/7np4eATSyE — France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) September 18, 2021

Les chasses traditionnelles ont été jugées illégales par le Conseil d'Etat au mois d'août dernier mais le gouvernement vient de faire un geste envers cet électorat très courtisé.

Mercredi, le ministère de la Transition écologique a mis à consultation huit arrêtés pour la saison de chasse 2021-2022 jusqu'au 6 octobre. Ils concernent la capture à la tenderie des vanneaux et pluviers dorés dans les Ardennes, la capture d'alouettes des champs avec des pantes dans les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, les Landes et la Gironde, la capture d'alouettes des champs à la matole dans les Landes et le Lot-et-Garonne et la capture à la tenderie aux laçets de grives et de merles noirs dans les Ardennes.