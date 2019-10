Indonésie : Chanee a besoin d'aide pour acheter des hectares de forêt et sauver gibbons et orangs-outans

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Ça fait 21 ans que je vis en Indonésie et on observe de nouveau des incendies. Mon message pour sauver la forêt de Bornéo et de Sumatra, c'est qu'il faut commencer à être très pragmatique, oublier les concepts de conservation. Il faut utiliser les mêmes outils que les acteurs de la déforestation. Ils achètent les terrains. Il faut faire pareil pour sauver notamment les orangs-outans", explique Chanee.

Extinction Rebellion "inspire de l'espoir"

Son association, Kalaweit, possède 320 hectares et a besoin de fonds pour acheter 1 500 hectares pour sauver plus de 200 gibbons et une centaine d'orangs-outans avant que les producteurs d'huile de palme ou les compagnies minières ne les achètent.

Sur les manifestations du mouvement Extinction Rebellion, "ça m'inspire de l'espoir et c'est de l'espoir dont on a besoin pour agir".

Le JT

Les autres sujets du JT