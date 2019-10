Réchauffement climatique : les militants d'Extinction Rebellion campent à Paris

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"L'opération se déroule dans une ambiance bon enfant sous la surveillance de la police. Quelques cars de CRS sont arrivés mercredi 9 octobre, mais se sont rangés seulement pour assurer la sécurité. Le pont au Change a été complètement fermé, c'est le seul accès qui a été fermé par la police avec des barricades qui ont été installées", détaille la journaliste de France 2 Julie Poirier près de la place du Châtelet à Paris, où des centaines de manifestants du mouvement Extinction Rebellion campent pour dénoncer l'inaction du gouvernement contre le réchauffement climatique.

Plus de 50 manifestations dans le monde

"En revanche, partout ailleurs, certes les voitures ne peuvent pas circuler, mais les piétons peuvent passer et la station de métro est restée ouverte. Des personnes sont là depuis lundi. Certaines ont même passé la nuit ici, des tentes et des bivouacs ont été installés. Ils resteront le plus longtemps possible sur place. Cette mobilisation suit son cours dans plus de 50 villes dans le monde", conclut Julie Poirier.

