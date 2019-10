Camping sauvage, occupations, yoga... Quelles sont les techniques militantes d’Extinction Rebellion pour marquer les esprits ?

Ces militants écologistes ont entamé, lundi, une série d'actions spectaculaires dans plusieurs pays occidentaux pour dénoncer l'inaction "criminelle" des gouvernements face à la crise climatique.

Un petit air de 1968 ? A Paris, Londres, New York ou Sidney, les militants écologistes d'Extinction Rebellion ont entamé, lundi 7 octobre, deux semaines d'actions coups de poing pour dénoncer l'inaction, jugée "criminelle", des gouvernements face au réchauffement climatique.

Né en 2018 au Royaume-Uni, ce mouvement, qui prône la désobéissance civile, entend frapper les esprits par son mode d'action. En utilisant des méthodes aussi diverses qu'efficaces.

Le camping sauvage en centre-ville

Des tentes installées en un clin d'œil, avec une visibilité revendiquée. Les militants pratiquent volontiers le camping sauvage, si possible dans un endroit très central. Cette méthode a été appliquée place du Châtelet, en plein Paris, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre. "Au cœur de la nuit, nous étions 200 à 300. L'objectif est toujours de rester le plus longtemps possible", a expliqué à l'AFP Vincent, 27 ans, membre du mouvement depuis juin et vêtu du gilet orange du mouvement comme tous les "anges gardiens" de l'opération (ce qu'on appellerait ailleurs service d'ordre).

Le blocage des grands axes de circulation

Plus généralement, les militants privilégient les blocages sur des places ou des axes centraux pour une gêne maximale et une meilleure médiatisation. Lundi et mardi, ces écologistes ont ainsi bloqué la place Potsdam, une des plus grandes de Berlin.

Noch stehen Blockaden am #PotsdamerPlatz, die Feuerwehr ist dabei die Lock-Ons zu lösen.

Wir bedauern die Störung #Berlin, aber die #Klimakrise wurde 30 Jahre ignoriert, wir brauchen endlich echte

Maßnahmen! #BerlinBlockieren #noMorePillePalle pic.twitter.com/qJ7jsGXtN0 — Extinction Rebellion Berlin (@XRBerlin) October 8, 2019

Toujours à Berlin, ils ont aussi manifesté au carrefour où s'élève la colonne de la Victoire. Parmi eux, une recrue de choix qui a fait la une de la presse : Carola Rackete, la jeune capitaine du Sea-Watch 3, qui a été poursuivie en juillet en Italie après avoir accosté de force pour faire débarquer des migrants à Lampedusa. Dans cette vidéo, elle dénonce le "gouvernement fédéral allemand", qui ne "fait rien contre la crise climatique".

Carola Rackete bei der #ExtinctionRebellion-Blockade in Berlin: „Die Bundesregierung tut absolut nichts gegen die Klimakrise und das führt dazu, dass die Menschheit einer existenziellen Krise entgegensieht.“ pic.twitter.com/wriYfTEN70 — Raphael Thelen (@RaphaelThelen) October 7, 2019

A Londres, des centaines de manifestants ont entrepris lundi de bloquer Westminster, où sont concentrés les lieux de pouvoir. Au risque, de braquer les gens qui travaillent. Bloqué au volant de son taxi non loin d'un Trafalgar Square paralysé, Dave Chandler, 54 ans, cité par l'AFP, estimait que les manifestants étaient "en train de tourner les gens contre eux". Selon lui, les protestataires feraient mieux de s'en prendre aux "gros". A savoir les industriels les plus polluants.

Extinction Rebellion are gloriously vibrant and peaceful protesters whether you accept or detest the disruption. I back the climate emergency urgency if fearing the tactics occasionally backfire but the good humour’s welcome when Westminster’s often plagued by Far Right thugs pic.twitter.com/2gNvsiNOqL — Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) October 7, 2019

Yoga ou massage pour distraire le public

Toujours pour susciter la curiosité, et peut-être aussi détendre les personnes immobilisées par leurs actions, les militants d'Extinction Rebellion pratiquent dans les rues bloquées des activités ludiques. A Westminster, certains ont déroulé, lundi, leur tapis de yoga. Joanna Macy, la chercheuse américaine qui inspire les activités d'Extinction Rebellion, "s'inspire des théories du bouddhisme pour développer un nouveau rapport à soi, aux autres et à la Terre dans le but de mieux protéger la planète", explique France Inter. Le yoga s'intègre dans cette philosophie générale.

In case your wondering the #ExtinctionRebellion yoga on Westminster Bridge is still going on. They really really like their yoga. pic.twitter.com/R8YSedMOgy — James Bickerton (@JBickertonUK) October 7, 2019

Des occupations de centres commerciaux pour dénoncer le consumérisme

Mais les places et rues ne sont pas les seules cibles du mouvement. Sont également dans le viseur les emblèmes d'une surconsommation qui nuit à la planète. Samedi à Paris, les militants d'Extinction Rebellion ont mené une spectaculaire occupation dans un centre commercial pour "dénoncer ce qui nous détruit". Des centaines de membres d'Extinction Rebellion, mais aussi de mouvements sympathisants (Youth for Climate, Cerveau non disponible, Radiaction ...) ont investi le centre Italie 2, au sud-est de Paris, présenté comme un "symbole du capitalisme" avec ses 130 boutiques et restaurants.

"Travaille, consomme et ferme ta gueule", "A-ha anticapitaliste", pouvait-on entendre notamment parmi les slogans des manifestants, ou encore "Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité". Equipés de baudriers, les militants ont aussi hissé sur la grande verrière de l'entrée plusieurs banderoles proclamant, "Détruisons les palais du pouvoir. Construisons les maisons du peuple" et "La nature n'est pas à vendre. Ecologie sociale et populaire".

La "désobéissance civile" pour ligne de conduite

C'est la ligne directrice dont se réclame le mouvement : la "désobéissance civile", dont l'Indien Gandhi, ou encore l'Américain Martin Luther King furent des théoriciens pour réclamer respectivement l'indépendance de l'Inde et l'égalité des droits pour les Afro-Américains.

A Londres, où les actions menées par Extinction Rebellion ont conduit à plus de 700 arrestations en quelques jours, Scotland Yard souligne un fait "inhabituel" : "La volonté des participants d'être arrêtés et leur manque de résistance aux arrestations." Ce comportement illustre la non-violence revendiquée du groupe.

A l'inverse, l'image des violences policières utilisées à leur encontre sert leur propos. A Paris, alors qu'ils occupaient le pont de Sully, le 28 juin 2019, des membres de l'organisation avaient été délogés par les forces de l'ordre avec notamment l'utilisation à bout portant de gaz lacrymogène.

PARIS - Intervention des CRS qui utilisent des gazeuses pour tenter de déloger les militants.



Plusieurs journalistes ont été empêcher de filmer. pic.twitter.com/XzwTCTYyJE — Clément Lanot (@ClementLanot) June 28, 2019

Les images avaient suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Y compris, de stars internationales comme Marion Cotillard. Sur Instagram, elle avait critiqué ces "images insoutenables".