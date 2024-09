Fermes : quand la nature reprend ses droits

Dans la Drome, deux agriculteurs ont décidé de redonner vie à leur terre où on pratiquait autrefois de la culture intensive.

C'est l'histoire d'une ferme pas comme les autres à deux pas de Valence, dans la Drôme. Un refuge pour la faune et la flore. Ici les insectes, les lézards, les mammifères et les oiseaux réapparaissent peu à peu comme des espèces en voie de disparition. Les artisans de ce petit miracle : Sébastien et Elsa. Ce jour-là, les deux agriculteurs doivent intervenir dans un champ près de leur exploitation. Une plante invasive a fait son apparition.

"Limiter les insectes ravageurs"

Grâce aux méthodes respectant la biodiversité des agriculteurs, de nombreux insectes font leur retour dans la nature. "On est dans une dynamique où plus on a de la biodiversité, plus on accueille du vivant sur la ferme toute espèce confondue, plus on a des chances de limiter les insectes ravageurs", explique Sébastien. Un modèle qui pourrait faire des émules.