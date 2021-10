"On les câline, on s'occupe d'elles, le jour où on emmène cet animal-là à l'abattoir, c'est pas un numéro." Sophie et Pierre-Antoine ont créé une ferme qu'ils ont voulue en cohérence avec la nature : les vaches y sont en plein air toute l'année et mangent exclusivement de l'herbe, l'objectif principal du couple étant de respecter au maximum l'environnement. Chaque année, ils absorbent 86 tonnes équivalent CO2 de plus que ce qu'ils émettent. Une prouesse dans un secteur responsable de 19 % des émissions de gaz à effet de serre en France.

Lorsqu'elles mangent exclusivement de l'herbe et du foin, explique Pierre-Antoine, les vaches ont un équilibre carbone qui est positif. "Dès que tu commences à mettre des céréales, tes céréales, elles arrivent avec une charge carbone qui est négative. Donc, tu vas déjà dégrader l'impact carbone de tes animaux", précise-t-il.

Trouver l'équilibre

Quotidiennement, Sophie et Pierre-Antoine se donnent pour mission de trouver un "bon équilibre" pour se rapprocher le plus de possible d'une aggradation de la nature. "C'est l'opposé de la dégradation, c'est essayer de la faire se renforcer et avoir un excédent qui permet de nourrir l'humain", développe Pierre-Antoine. Avec Sophie, cela fait maintenant cinq ans qu'ils sont installés. "On a déjà replanté 2500 arbres, sur les 2500, on a mis 200 pommiers, poiriers, pruniers, etc. Tout doucement, on amène la ferme vers une production plus complexe que simplement la mort des animaux", conclut Pierre-Antoine.