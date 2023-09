Environnement : la jussie, une plante aquatique invasive

La Jussie est une jolie plante jaune mais qui est une vraie menace pour notre environnement. Son développement est l'un des effets des changements climatiques mais le problème est qu'elle asphyxie tous les autres végétaux. À Orléans, sur les rives de la Loire, les habitants assistent, impuissants, à sa prolifération.

Sur la Loire, on ne voit plus qu’elle. La Jussie, une petite fleur jaune a envahi les berges. À l’origine, c’est une plante d’ornement pour les bassins, puis elle s’est répandue dans la nature. D’année en année, les riverains ne reconnaissent donc plus leur fleuve. "De voir tant d’herbe, ça fait négligé, ça ne fait pas le même paysage", regrette une habitante. "Depuis 2/3 ans, l’expansion [de la fleur] est vraiment phénoménale", confie un homme.



La Jussie bouleverse les milieux aquatiques

Originaire d’Amérique du Sud, les pétales dorés ont séduit les Français qui l’ont importé au XIXe siècle. Mais la Jussie est envahissante et progresse dans tout le pays. Au fil du temps, les botanistes l’ont vu s’étendre. Il est impossible aujourd’hui de l’éradiquer. En se développant jusqu’à trois mètres de profondeur, la plante ne laisse plus de place aux autres espèces. Elle bouleverse les milieux aquatiques et absorbent tout l’oxygène de l’eau.