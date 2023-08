Loire : la Jussie, une algue très invasive dans le Marais poitevin

La Jussie, une plante invasive venue d'Amérique du Sud, apprécie particulièrement les températures élevées et recouvre actuellement la Loire.

"La Jussie, c’est une belle plante qui est originaire d’Amérique du Sud, et qui est particulièrement invasive. Ce développement est lié depuis quelques années à des niveaux de Loire très bas, et on obtient en fin d’été des herbiers de plus de 10 mètres de large entre la berge et l’eau", introduit Damien Hemeray, le conservateur de la réserve naturelle nationale de Saint-Mesmin (Loire).

Effet du réchauffement climatique

Le développement de ces plantes aquatiques est un effet du réchauffement climatique. Moins de précipitations en hiver et des canicules précoces au printemps : ces éléments favorisent la photosynthèse, et couvrent le fleuve de verdure. Le plus inquiétant se passe sous l’eau, où ces algues consomment tout l’oxygène disponible et asphyxient le milieu. Leur présence est surtout liée à l’activité humaine. Arracher mécaniquement la Jussie est contre-productif, car l’opération dissémine la plante aux alentours. Une maîtrise des activités humaines et une atténuation du changement climatique seront les seules réponses efficaces.