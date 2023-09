Solidarité : un food-truck au cœur d’un Ehpad ouvert au public

Comme chaque lundi, le 13 Heures propose une rubrique sur les initiatives et les idées des Français. Lundi 4 septembre, les équipes de France 2 se sont intéressés à une maison de retraite qui a trouvé une solution pour rompre l’isolement des seniors.

"Notre idée pour la France est de mettre en place un food-truck dans l'Ehpad qui favorise le lien entre nos résidents et les habitants du quartier", affirme Stéphane Richard, directeur d'une maison de retraite. Le food-truck est apparu au début de l’été à Annecy (Haute-Savoie). "Cela mélange les générations", souligne une riveraine. C'est un restaurant qui a ouvert au milieu d’une maison de retraite et ouvert au public. À 10 heures, c’est déjà le rush en cuisine. Il faut pouvoir attirer le public extérieur avec le menu d’un Ehpad. Le camion est installé dans le jardin de la résidence et ouvre à 11h30.

La nourriture renforce les liens

Depuis l’arrivée du food-truck, deux commerçantes à la retraite ont repris du service. Le menu est à 13 euros, et elles n’ont pas perdu la main. "Le food-truck me ramène à la vie", souligne Marie-France. Si le snack a déjà des fidèles, c’est en partie grâce aux deux femmes. Mais aussi aux autres résidents qui n’hésitent pas à parler avec les autres clients. "On s’est rendu compte qu’il nous apporte des recettes, mais aussi crée des liens", explique le directeur.

D'autres initiatives sont lancées dans l’univers des maisons de retraite. Des bars fleurissent en France, et permettent aux résidents de retrouver leurs anciens voisins et aux familles de se voir ailleurs que dans la chambre.