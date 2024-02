Biodiversité : reprise de la pêche dans golfe de Gascogne

Les pêcheurs du golfe de Gascogne peuvent reprendre leur activité, mercredi 21 février. Depuis un mois, la pêche était interdite dans la zone pour protéger les dauphins.

L’attente a été longue pour les pêcheurs. Après un mois à quai, les 450 navires du golfe de Gascogne peuvent repartir, mercredi 21 février. L’interdiction a été levée. Olivier Mercier, patron armateur, est préoccupé pour l’avenir. "Au début on est en colère, après on est résigné parce qu’on n’a pas le choix. (…) On est inquiet pour l’avenir, parce qu’on sait que c’est la porte ouverte à des arrêts de plus grande ampleur", confie-t-il.

Augmentation des prix des poissons

Ces quatre semaines sans pêche ont été décidées pour préserver les dauphins, souvent capturés accidentellement dans les filets des navires. Les conséquences de la pause sur la filière locale sont claires : les prix de certains poissons sur les étals du marché de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ont presque doublé. "Je suis pour la sauvegarde du dauphin, quand il est là. Là, il n’est pas trop là, en ce moment", observe Cédric Marinello, restaurateur. Chaque année, plus de 9 000 cétacés meurent sur le littoral Atlantique.