AlertePollution : à Nanterre, le RER A ventile ses particules fines sur les riverains

Des habitants s'inquiètent des rejets d'une grille de ventilation, située au pied de leur immeuble et à quelques mètres d'une crèche. Selon la RATP, il existe 440 grilles de ce type en Ile-de-France, mais la régie affirme qu'"il n'y a pas de risque particulier pour les riverains". Aucune étude n'a pourtant été menée.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Quand il a emménagé en 2010 dans sa grande résidence de Nanterre, Simon ne s'est pas méfié. L'immeuble se trouve dans une rue calme, en bordure d'un parc de 25 hectares. "On pensait qu'on respirerait un air meilleur qu'à Courbevoie où on était avant, explique-t-il. On ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait cette bouche d'aération." La grille de ventilation de la gare RER de Nanterre-Préfecture, longue de 18 mètres et large de 4, se trouve pourtant à quelques mètres de son immeuble.

Mais, début novembre 2018, l'intervention d'ouvriers – des travaux pour améliorer l'insonorisation – a changé la donne. "Un voisin m'a raconté qu'ils étaient en combinaison totale, masqués, et ils sont ressortis tout noirs, raconte Simon. Ça a fait tilt chez moi." Il fait le lien avec la quantité de poussière grise qui, chaque jour, se dépose à l'intérieur de son appartement situé au 2e étage, côté rue. A genoux sur le sol de sa chambre, il nous montre l'étendue du problème. "Tous les jours, je passe un chiffon humide contre la plinthe et il me revient gris clair", résume-t-il, en nous tendant le morceau de tissu poussiéreux. Tous les jours, il doit passer l'aspirateur, "comme si on habitait au bord du périphérique".

Quand le soleil brille et qu'on secoue le canapé, on voit le nuage de particules.Simonà franceinfo

Après quelques discussions avec ses voisins, ce père d'un enfant de 6 ans décide de saisir le conseil syndical de son immeuble et de nous envoyer un signalement via notre opération #AlertePollution. "La sortie d'aération du RER A Nanterre-Préfecture rejette une quantité importante de poussière de pollution, juste devant une crèche et une résidence de 450 appartements", écrit-il dans le formulaire. Il n'est pas le seul à s'inquiéter. "C'est moins noir de notre côté, parce qu'une partie de notre appartement donne de l'autre côté, explique sa voisine Christelle. Mais, comme tous les gens qui vivent ici, on passe devant tous les jours et ma fille est allée à l'école juste à côté."

S'ils n'ont pas de problème de santé – hormis une allergie à la poussière chez Simon – pour le moment, tous deux redoutent l'impact à long terme sur leur santé et celle de leurs proches : selon AirParif, l'organisme chargé de mesurer la qualité de l'air en Ile-de-France, la pollution aux particules fines coûte en moyenne six ans d'espérance de vie aux habitants de la région parisienne.

Le seuil d'alerte largement dépassé

Les transports en commun souterrains en sont justement une source importante. Le freinage mécanique des rames produit des particules fines PM10 et l'air sur les quais de RER ou de métro est parfois plus pollué que sur le périphérique. Pour évacuer ces particules, la RATP compte justement sur les grilles de ventilation, comme celle de la rue Salvador-Allende. On y retrouve logiquement des taux de concentration importants. Vendredi 7 décembre, malgré le vent, franceinfo a pu mesurer, grâce à un capteur de pollution mobile et au ras des grilles, une concentration de 109 μg/m3 pour les PM10, bien au-delà du seuil d'alerte – 80 µg/m3 de moyenne journalière – fixé par la préfecture. Une mesure imparfaite mais qui donne une idée de la pollution à laquelle les riverains sont susceptibles d'être exposés.

La grille de ventilation du RER A se trouve juste à côté de l'immeuble de Simon et d'une crèche. (GOOGLE EARTH / FRANCEINFO)

AirParif n'a pas réalisé d'étude précise sur ces grilles d'aération. Mais ce sujet, s'il est pointu, "n'est pas mineur", explique Charlotte Songeur, ingénieure au sein de l'organisme : "C'est une question qu'on nous pose de plus en plus souvent." "C'est vraiment à proximité directe que les gens sont touchés, la dispersion est assez rapide", précise-t-elle. Dans une étude menée en 2012 sur la dispersion des particules fines, AirParif estimait la "zone d'impact" à 100 mètres. Au 8e étage de la résidence, un autre voisin, plus éloigné donc que Simon, confie d'ailleurs ne pas être concerné.

La RATP ne fait pas de mesures

L'immeuble de Simon et Christelle n'est pas le seul bâtiment à proximité immédiate de la grille de ventilation : la halte-garderie du Parc se trouve à une dizaine de mètres. Séverine, la directrice de l'établissement, assure ne pas avoir de problème particulier de poussières dans ses locaux. Elle dit surtout n'avoir eu aucune information sur un risque de pollution potentielle. "Les gens ne savent rien, résume-t-elle. Moi j'ai découvert ça l'autre jour, quand un ouvrier est venu et ressorti [des bouches d'aération] noir de chez noir." Un manque de transparence regretté également par Christelle.

Je travaille sur un site industriel et on a des obligations d'information vis-à-vis du public. Là, la RATP ne nous a jamais rien dit.Christelleà franceinfo

Contactée par franceinfo, la régie francilienne assure qu'"il n'y a pas de risque particulier pour les riverains" et que les combinaisons des ouvriers décrites par les riverains servent simplement à "protéger leur tenue personnelle". Elle reconnaît cependant ne pas effectuer de mesure de l'air rejeté par les 440 grilles de ventilation similaires que compte son réseau. Aucune étude précise n'a été menée et la RATP n'envisage pas à ce stade d'en lancer une. Ces explications risquent de ne pas convaincre les habitants de la rue Salvador-Allende. "J'en ai parlé à des collègues, raconte Christelle. Ils m'ont dit que si on n'avait jamais cherché, c'est sûr qu'on ne risquait pas de trouver le problème."