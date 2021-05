DIRECT. La Biélorussie fait dérouter un vol international avec à son bord un opposant politique, Paris dénonce une situation "inacceptable"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: @Sloane Ça remonte même (presque) à Mathusalem : c'est en 1991 qu'a été décidé la création de ce numéro unique européen, qui marche donc en France. Mise en place laborieuse en 1999, et depuis, ça ne décolle pas dans l'Hexagone, où le 112 ne concentre que 9% des appels d'urgence, relève Actu.fr.

: Bonjour Pierre - merci pour votre précieux travail. C’est étonnant ces remarques sur le 112. Je croyais que c’était un numéro mis en place au niveau européen depuis plusieurs années afin de pouvoir joindre les secours plus facilement. Vous éclairez notre lanterne?

: Ca existe ailleurs qu'en Europe ! Les USA avaient plusieurs numéros d'appel avant de passer à l'unique 911 !

: Bonjour. Il faut sortir un peu. En Belgique, où le système de santé est au moins aussi performant qu'en France, le 112 est l'unique appel d'urgence ce qui a l'avantage de ne devoir en retenir qu'un seul lors des voyages intra-EU-muros Bravo FI pour votre travail 👍

: Beaucoup de réactions aux critiques du syndicaliste hospitalier sur le numéro d'urgence unique dans les commentaires. Vous êtes nombreux à souligner que ça marche pas si mal dans les pays qui l'ont mis en place.

: Week-end rallongé ou pas, on continue de piquer à bonne allure dans l'Hexagone. On compte 337 966 primo-injections dans les dernières 24h. Soit 392 884 nouvelles primo-injections par jour en moyenne sur les 7 derniers jours.









: 70 personnes sont mortes du Covid-19 lors des dernières 24 heures, chiffre qui n'inclut que le milieu hospitalier (nous sommes dimanche, le prochain chiffre où figureront les Ehpad, ce sera mardi) .Le bilan total dépasse les 108 500 morts depuis le début de la pandémie.

: Sur les dernières 24 heures, on compte également 324 nouvelles hospitalisations, soit 672 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne sur les 7 derniers jours.

: On dénombre 3 515 patients actuellement en réanimation ou en soin intensif (contre 3 544 la veille), dont 73 récemment admis (115 la veille).





: Les chiffres du soir de Santé Publique France viennent de tomber : 9 704 nouveaux cas ont été remontés sur les dernières 24 heures. Soit 12 877 cas par jour en moyenne sur les 7 derniers jours. La courbe demeure orientée à la baisse.





: Le championnat anglais vient de livrer son verdict, et au terme d'une remontada incroyable, Liverpool, en perdition cet hiver, vient de s'offrir une place qualificative en Ligue des champions en battant Crystal Palace (2-0) en compagnie de Chelsea, pourtant battu par Aston Villa. Le grand perdant de la soirée, c'est Leicester qui a craqué contre Tottenham (2-4). Détails et analyse du classement final de la Premier League sur franceinfo sport.

: @Guillaume C'est le risque, effectivement, même si vous remarquerez que du côté de la délégation française, on n'a absolument rien demandé. Mais devant le tollé suscité sur les réseaux sociaux par cette image, suffisamment floue pour qu'on ne sache pas exactement de quoi il retourne, l'organisateur du concours a fait son maximum pour désamorcer la polémique en diligentant une enquête, puis un test sanguin pour faire cesser la polémique. Cela dit, il n'est même pas certain que cela suffirait à le faire exclure, puisque le texte proscrit ce genre de comportement sur scène, mais pas dans la salle. Hier, ma camarade Marianne Chenou me disait que les participants à la cérémonie étaient justement fouillés pour éviter de provoquer des incidents, ce qui n'a pas empêché une polémique autour de la Palestine il y a quelques années.

: Bonsoir Franceinfo, je ne comprends pas la polémique avec l'Italie, on va passer pour des mauvais perdants !

: @Allô les pompiers Merci pour ces gentils mots (et continuez à encourager nos amis à nous lire :-)). Nous en parlons justement dans cet article, où François Braun, président du syndicat Samu-Urgences de France, fait part de ses craintes : "C'est une perte de temps, c'est surtout totalement inutile. Cela ne répond pas aux défis qu'il y a actuellement. C'est un système qui n'existe quasiment nulle part, si ce n'est dans quelques pays européens, qui n'ont en plus pas la même organisation du système de santé que nous."

: Bonsoir. Les députés ont voté l'expérimentation d'un numéro d'appel d'urgence, le 112 (au lieu du 17, du 18 et du 15 que nous connaissons normalement tous actuellement) . Quand serait-il mis en œuvre ? Peu d'infos dans les médias. De plus, le Samu, apparemment, est opposé à ce numéro jugé peu efficace, voire dangereuse pour le citoyen et également plus coûteuse.. Qu'en est-il exactement ? Merci pour le temps passé sur ma question et je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'aime vous suivre tous les jours et j'ai même des amis qui qui abandonnent leurs habitudes pour vous lire désormais.

: @Debora Je ne vous raconte ma tension alors qu'il y a encore deux heures avant les coups d'envoi ! On reviendra plus longuement sur les enjeux dans quelques minutes, mais en attendant, je vous propose un petit tour de France des rassemblements de supporters, nombreux à s'être réunis pour encourager leur équipe, comme à Rennes, à Paris à Lille ou encore à Lens.

: Bonsoir Pierre Godon. Quels enjeux pour la dernière journée de la saison de Ligue 1 : titre, podium, barrages, place à l'Europe, relégation..

: Comme je sens qu'on va avoir une soirée chargée, j'envoie tout de suite le programme télé de ce soir. Pluie de films familiaux au menu (tous à 21h05) : le très bon Spiderman Homecoming sur TF1, le touchant dessin animé Vice Versa sur M6 et l'indémodable classique Le Corniaud sur France 2. Les amoureux du ballon seront au rendez-vous sur Canal + pour le multiplex de la 38e journée de L1 (coup d'envoi des matchs à 21 heures). Quant aux fanas de documentaires, ils trouveront peut-être leur bonheur sur France 5 avec un nouvel épisode de "Sur le front" consacré aux enclos de chasse (20h50).





: @Josselin Hertgen Si vous avez loupé les épisodes précédents, le président de la République avait demandé aux Youtubeurs McFly et Carlito de réaliser une vidéo sur les gestes barrières et si elle faisait 10 millions de vues, il participerait à leur émission (une sorte de variante du jeu Action ou Vérité auquel vous avez pu jouer dans votre adolescence). Cela participe d'un mouvement où les politiques s'affichent massivement avec des influenceurs pour séduire les jeunes, pour faire court (la version longue, c'est cet article).

: Bobsoir. C'est quoi le délire entre le Président de la République et deux jeunes youtubeurs...? Je n'ai rien compris. Dans quel objectif ? Pour faire passer quel message ?

: Si vous voulez suivre le devenir de l'avion de Ryanair dérouté sur le tarmac de l'aéroport de Minsk, vous pouvez surveiller cette page du site Flightradar, qui suit chaque avion.

: Un centre éphémère de vaccination ouvrira mercredi dans le quartier Bacalan à Bordeaux où a été découvert un cluster de cinquante cas positifs à un variant "préoccupant", indique l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. 19 000 doses de vaccin Pfizer et Moderna ont été débloquées pour massivement vacciner les riverains.

: @Euro Avant le concours, le journal Metro avait publié un article analysant les racines du désamour entre le concours et le Royaume, dont la dernière victoire remonte à 1998, ce qui n'est pas si loin si on prend des critères français. Depuis les années 2000, écrit la journaliste, les Britanniques ont peu à peu lâché le concours, ne cherchant plus sérieusement à le gagner, et leur période de disette commence en fait à ce moment-là, quinze ans avant le référendum sur l'opportunité de quitter l'UE.



Il serait donc réducteur de mettre le zéro pointé de nos voisins sur le compte de Boris Johnson et consorts.











: Bonjour, une explication politique à la bulle du Royaume-Uni à l'Eurovision ?

: #COVID_19 @Anakin Ludo Je ne sais pas dans quelle mesure l'établissement de la liste suppose une réciprocité avec les pays concernés. Ce qui est certain, c'est que des tractations sont en cours avec les Etats-Unis pour rétablir les flux de passagers dans les deux sens.

: C’est bien joli une liste des pays extra communautaires dont les ressortissants pourront entrer en Europe. Mais quid des pays hors union qui acceptent ou accepteront des ressortissants européens et à quelles conditions ?

: #COVID_19 @Bubulle Je trouve ceci sur le site de l'ambassade de France en Italie, ce qui me paraît curieux, mais bon dura lex sed lex comme on disait à Rome il y a quelques siècles : "En l’état actuel de la règlementation, la vaccination ou le fait d’être guéri de la Covid ne dispense pas de la réalisation du test PCR." Les seules exceptions pour ne pas présenter ce test s'appliquent pour un séjour plus court que le vôtre.

: Bonjour Franceinfo : je pars en Italie demain et je rentre en France dans une semaine, je suis vacciné, dois je quand même faire un test PCR ?

: Un ancien conseiller de Boris Johnson sort la sulfateuse pour démolir la stratégie de son ancien patron face à la pandémie de Covid-19. "Notre plan de départ n'était pas bon", a tweeté Dominic Cummings, accusant "BoJo" d'avoir initialement visé une "immunité collective". Selon cet ancien conseiller, il n'y aurait pas eu besoin de confinement au Royaume-Uni si le pays avait été "bien préparé" et avait eu des "responsables compétents". A lire ici.





: Vous l'attendiez : comme chaque soir, voici le résumé de l'étape du Giro avec l'arrivée en vidéo. C'est le Belge Victor Campenaerts qui s'est imposé au terme d'une 15e étape très mouvementée qui a vu l'abandon d'Emmanuel Buchmann, pris dans une sévère chute en début de course.







: Ce n'est pas de très bon augure avant les Jeux olympiques : Florent Manaudou, la star de la natation française, n'a terminé que 5e de la finale du 50 mètres des championnats d'Europe, qui se déroulent à Budapest.

: Si vous êtes déjà allé aux Etats-Unis, vous connaissez le formulaire ESTA, qui permet de demander de façon dématérialisée l'autorisation d'entrer dans le pays. Le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union européenne, faut-il le rappeler, souhaite instaurer un système similaire d'ici 2025. On vous explique ça par ici.

: 18 heures et des briquettes, faisons le point sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche soir.



Une cabine d'un téléphérique piémontais s'est écrasée en milieu de journée, à cause semble-t-il de la rupture d'un câble. Le bilan définitif fait état de 13 morts et 2 blessés, dont un dans un état critique.



Le régime biélorusse est accusé d'avoir détourné un avion qui reliait Athènes à Vilnius pour arrêter un opposant. Les condamnations de la communauté internationales se multiplient, alors que l'avion pourrait redécoller sous peu, sans qu'on sache qui sera à bord. Suivez notre direct.



Va-t-il falloir une troisième dose de vaccin pour les personnes vulnérables ? C'est ce que préconise le patron (français) du laboratoire (américain) Moderna. Plus de détails par ici.



H-3 avant le coup d'envoi des matchs de la 38e et dernière journée de L1. Rien n'est encore joué, du titre (entre Lille et Paris) à la relégation, où cinq équipes luttent pour éviter la 18e place. Franceinfo sport vous en détaille les enjeux avant qu'on suive les 10 rencontres dans ce live.

: L'ambiance monte dans les rues de Lille à trois heures du coup d'envoi du match du LOSC face à Angers, qui peut leur offrir un 4e titre de champion de France en cas de succès, tweete un journaliste de la Voix du Nord. Vous aurez reconnu l'iconique Grand Place de la capitale des Flandres.

: Une précision importante. La compagnie Ryanair, à qui appartient l'appareil dérouté, précise à franceinfo que c'est l'aéroport de Minsk qui a contacté l'équipage pour cette histoire d'alerte à la bombe et lui a demandé de se dérouter vers Minsk, l'aéroport le plus proche, pour se poser en urgence. Et non l'inverse, comme le soutiennent les autorités biélorusses.

: "Nous tenons le gouvernement de la Biélorussie responsable de la sécurité de tous les passagers et de l'appareil. TOUS les passagers doivent pouvoir poursuivre immédiatement leur voyage."

: La nouvelle mouture de la liste des pays extra-européens dont les ressortissants pourront entrer librement dans l'espace européen sera fixée le 9 juin prochain, a annoncé Jean-Yves Le Drian lors de l'émission Le Grand Jury, sur RTL et LCI. Cette catégorie "vert" permettra de venir en Europe "sans aucune difficulté sauf des contrôles sanitaires minimum". S'y ajoutent une "liste orange" qui recensera les pays dont les ressortissants devront avoir reçu un "vaccin reconnu" par l'UE et une "liste rouge" aux "contraintes extrêmement fermes". Y figurent actuellement le Brésil ou l'Inde.

: Trois hommes ont été attaqués, ligotés et séquestrés en Gironde par des malfaiteurs réclamant de la drogue que les victimes n'avaient pas. La scène s'est produite avant hier soir à Lège-Cap-Ferret, en Gironde. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour séquestration, extorsion et tentative d’extorsion en bande organisée et violences aggravées en bande organisée. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Plus de détails dans notre article.

: Malgré la perspective d'un possible maintien pour le club, qui semble avoir retrouvé un second souffle sous la direction d'Antoine Kombouaré, de nombreux supporters du FC Nantes ont de nouveau manifesté contre le président du club, Waldemar Kita, coupable selon eux d'envoyer leur club dans le mur. Le club, actuel 18e et barragiste, dispute ce soir un match capital contre Montpellier.