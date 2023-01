Ukraine : crash d'un hélicoptère dans l'enceinte d'une école maternelle près de Kiev

Dans la banlieue de Kiev, en Ukraine, un hélicoptère s'est écrasé dans l'enceinte d'une école maternelle mercredi 18 janvier. Dix-huit morts sont à déplorer, dont des enfants et le ministre de l'Intérieur ukrainien.

Des pleurs et des cris au milieu des flammes. En Ukraine, un hélicoptère s'est écrasé dans l'enceinte d'une école maternelle dans la banlieue de Kiev. Il ne reste presque rien de l'appareil. Neuf personnes à bord de l'appareil sont mortes, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien Denys Monastyrsky. Il se rendait sur une zone de combat. Au sol, neuf autres décès et 29 blessés sont à déplorer, dont une majorité d'enfants.

Un bilan encore plus lourd évité de peu

"L'hélicoptère a commencé à tournoyer en fumant. J'ai compris qu'il visait le plus petit immeuble pour faire le moins de dégâts", a témoigné une résidente. C'était soit ce bâtiment de deux étages, soit un immeuble de dix étages. La cause de l'accident n'a pas été précisée. L'enquête a été confiée aux services secrets ukrainiens. Le président Volodymyr Zelensky a parlé d'une terrible tragédie et qualifie sa douleur d'indicible.