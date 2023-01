DIRECT. Guerre en Ukraine : "Notre objectif est de libérer l'ensemble de nos territoires", affirme Volodymyr Zelensky

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

#RETRAITES La CGT annonce 70 à 100% de grévistes dans la plupart des raffineries du groupe TotalEnergies, pour cette première journée de mobilisation générale contre la réforme des retraites. Suivez notre direct.





• Le tribunal de commerce de Grenoble a placé le groupe Go Sport en redressement judiciaire, après avoir constaté son état de cessation de paiement.



Volodymyr Zelensky veut reprendre la Crimée, annexée par la Russie en 2014. "Notre objectif est de libérer l'ensemble de nos territoires", a-t-il déclaré lors du Forum de Davos.





• Neuf départements du sud-ouest de la France sont actuellement en vigilance orange en raison des risques de neige et de verglas. Les Landes sont toujours en alerte orange aux crues.

: On my way to Kyiv. Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children. But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity. They need and deserve our support.



: Le président du Conseil européen est actuellement en route pour Kiev. Il doit y rencontrer Volodymyr Zelensky, pour discuter de "mesures concrètes" pour aider l'Ukraine. "Les Ukrainiens se battent pour leur territoire, pour leur futur, pour le futur de leurs enfants, affirme Charles Michel. Mais ils se battent aussi pour les valeurs que l'Union européenne partage."

: "J'ai chargé le chef du service de sécurité de l'Ukraine, en coopération avec tous les autres organes autorisés, de clarifier toutes les circonstances de la catastrophe."

: Les autorités ukrainiennes vont démarrer aujourd'hui une enquête criminelle sur le crash d'un hélicoptère près de Kiev. Volodymyr Zelensky a ordonné ces investigations sur l'accident, qui a tué au moins 14 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur.

