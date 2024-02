Direct Guerre en Ukraine : au moins 28 morts dans un bombardement dans l'est de l'Ukraine occupé, selon Moscou

Ecrivain, animateur et bientôt maire ? Stéphane Bern sera candidat aux élections municipales partielles dans le village de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), qui auront lieu les 17 et 24 mars. "Je m'occupe du collège militaire et royal de Thiron-Gardais et j'ai envie de continuer à défendre le patrimoine de la commune et mettre ma notoriété et mon savoir-faire, peut-être, au service de la collectivité", explique-t-il dans une vidéo publiée sur le site de L'Echo républicain