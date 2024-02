Paris : ce que l'on sait de l'attaque au couteau et au marteau à la gare de Lyon

Trois personnes ont été blessées, dont une gravement. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a remercié "ceux qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable".

Un homme soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche trois personnes, samedi 3 février, dans la gare de Lyon à Paris, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. A ce stade, l'attaque n'est pas "un acte terroriste", a précisé le préfet de police de Paris. Laurent Nuñez, qui s'est rendu sur place en fin de matinée, a ajouté que le suspect "souffre de troubles psychiatriques". Franceinfo résume ce que l'on sait de cette attaque, survenue à moins de six mois des Jeux olympiques de Paris, dans un contexte sécuritaire tendu.

Trois passants violemment agressés

Samedi, à 7h35, selon le parquet de Paris, un homme s'en est pris "à des usagers de la gare au moyen d'un couteau et d'un marteau", a déclaré Laurent Nuñez. "Trois passants ont été victimes de coups avec arme par le mis en cause. Les coups auraient été portés avec un marteau et un couteau", a confirmé le parquet de Paris à franceinfo. Et d'ajouter que "les armes sont en cours d'analyse".

"Il marchait calmement et tout à coup, il a frappé une personne, une deuxième, il a couru après la troisième", témoigne Gisèle, employée d'une boutique dans le hall 3 de la gare de Lyon, sur franceinfo.

"On n'a même pas eu le temps d'avoir peur, le monsieur n'a pas crié." Gisèle, témoin de l'attaque sur franceinfo

Le mis en cause a été interpellé par un agent de la sécurité, a précisé le parquet de Paris. Laurent Nuñez a salué "la réactivité d'un certain nombre de personnes qui étaient présentes" et notamment "des usagers qui sont intervenus aux côtés de la Suge", la police ferroviaire de la SNCF, ce qui a permis d'interpeller "très vite" l'homme en question.

Deux voyageurs et un agent de sécurité blessés

L'attaque a fait trois blessés – un grave et deux légers – tous actuellement hospitalisés. Le pronostic vital de la personne la plus grièvement blessée, touchée à l'abdomen, reste engagé, a déclaré Laurent Nuñez. Selon lui, la personne concernée était "au bloc opératoire" et son état s'était "stabilisé" en fin de matinée. Le préfet de police de Paris a aussi évoqué une quatrième personne "très choquée" par l'agression. Une source policière précise à France Télévisions que les victimes sont deux voyageurs, ainsi que l'agent de sécurité qui a tenté de désarmer l'agresseur.

Un suspect souffrant de troubles psychiatriques

L'homme interpellé est actuellement "aux mains de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police, qui a été saisie par le parquet de Paris", a ajouté Laurent Nuñez. Selon le préfet, le suspect "souffre manifestement de troubles psychiatriques" : il en a "spontanément" fait état aux enquêteurs. Laurent Nuñez a rapporté qu'"un certain nombre de médicaments qui attestent qu'il est effectivement sous traitement" ont été retrouvés sur lui. Selon les informations de franceinfo, cet homme, sans domicile fixe, ne portait pas de signes religieux. "Il nous semble qu'on le connaît, qu'il fait la quête dans la gare", affirme Gisèle, témoin de l'attaque.

Né en 1992, le suspect est un homme de nationalité malienne, selon des sources proches de l'enquête à franceinfo. Le préfet de police de Paris a précisé que cette personne se trouvait "en situation régulière en Italie depuis 2016, avec un titre émis en 2019, tout à fait valable". Ce titre lui permettait de voyager en France en toute légalité. "Un certain nombre de documents" qui "laissent à penser que cet individu arrivait d'Italie" ont été retrouvés sur lui. Il possédait ainsi un permis de conduire et un permis de séjour italiens, selon des sources policières et une source proche du dossier.

La piste terroriste écartée à ce stade de l'enquête

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a précisé à l'AFP être en observation. Le préfet de police de Paris appelle à rester prudent sur la qualification des faits, car "à ce stade, il n'y a aucun élément" qui va dans le sens d'un acte terroriste. "On verra si la piste terroriste est définitivement écartée ou pas", a souligné Laurent Nuñez.

"J'attends que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame", a ainsi réagi Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Violente agression à la #GaredeLyon : J'attends que toute la lumiere soit faite sur les circonstances de ce drame. Mes remerciements chaleureux aux forces de l'ordre et aux agents de la Suge intervenus très vite. Je souhaite un rétablissement rapide aux trois blessés. — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 3, 2024

Plusieurs personnalités politiques, comme Eric Ciotti, le patron des Républicains, ou Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, ont apporté sur X leur "soutien aux personnes attaquées". La plupart ont aussi remercié les forces de sécurité pour leur action. De son côté, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a remercié sur X "ceux qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable".