Paris : un homme interpellé après une attaque à l'arme blanche à la gare de Lyon

Un homme, soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche plusieurs personnes samedi 3 février, vers 8 heures, gare de Lyon à Paris, a été interpellé, a annoncé à franceinfo la préfecture de police, confirmant une information de l'AFP. Les motivations de l'assaillant ne sont pour l'instant pas connues. Il a été interpellé rapidement, précise la préfecture de police de Paris à franceinfo. L'individu a été identifié, des vérifications sont en cours, selon une source proche du dossier à France Télévisions.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu est âgé de 32 ans et souffre de troubles psychologiques, a appris franceinfo de sources proches de l'enquête. L'homme a mis le feu à son sac à dos après l'agression, puis il a présenté ses papiers, d'après des sources policières à France Télévisions.

Selon un bilan provisoire de la préfecture de police, l'attaque a fait un blessé grave, sans pronostic vital engagé, et deux blessés légers. Une source policière précise à France Télévisions que les victimes sont deux voyageurs, ainsi qu'un agent de sécurité qui a tenté de désarmer l'agresseur. "Légèrement blessé, il est en état de choc", ajoute cette source. Le ministre de l'Intérieur a confirmé le bilan sur X et remercié "ceux qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable".

La Ligne R est perturbée, a annoncé dans la foulée de cet événement, la SNCF. Il faut "prévoir des modifications de dessertes, des allongements de temps de parcours et des suppressions", peut-on lire, dans un message publié sur X.

🔶#InfoTrafic #LigneR

Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau

Prévoir des modifications de dessertes,des allongements de temps de parcours et des suppressions

Un acte de malveillance a été signalé à Paris Gare de Lyon.