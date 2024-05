Corée du Sud : Séoul, la nouvelle capitale du luxe

En Corée du Sud, le marché du luxe atteint une croissance record. Les événements et ouvertures de magasins du type se multiplient dans la capitale, Séoul.

Elles se bousculent, se pavanent, s’épient et s’étalent avec leur lettre d’or et d’argent sur des immeubles grandioses à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les grandes marques ont fait de Séoul, en Corée du Sud, leur nouvelle capitale mondiale du luxe, rivalisant sans peine avec Paris, New York (États-Unis), ou Shanghai (Chine). Les Sud-Coréens sont désormais les plus grands consommateurs de luxe par habitant dans le monde. Ce sont des clients souvent jeunes, influencés par la toute-puissance des groupes de K-pop au succès phénoménal.

305 euros en moyenne par personne et par an

Au cœur de la capitale sud-coréenne, dans un l’un des immeubles, où vivent souvent les jeunes professionnels, il y a de grands consommateurs de luxe. Beaucoup de jeunes dépensent la moitié de leur salaire en produits de luxe, une question de statut social, valeur essentielle en Corée du Sud. “C’est mieux d’être présentable, d’être plus formel et peut-être même plus séduisant”, a affirmé un habitant. Les Sud-Coréens sont aujourd’hui les champions du monde de consommation de biens de luxe avec 305 euros en moyenne par personne et par an, devant les Américains à 262 euros et bien devant les Chinois à 51,1 euros.