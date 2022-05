La Corée du Nord lance un nouveau missile balistique dans la mer du Japon

Kim Jong-un avait promis le 26 avril de "renforcer" l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord. Le résultat ne s'est pas fait attendre : la Corée du Sud affirme que Pyongyang a lancé un missile balistique, mercredi 4 mai.

Le tir a visé la mer du Japon, tout comme lors du tir du plus puissant missile du pays, effectué en mars. Ce dernier avait mis fin à un moratoire de cinq ans sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux, que Pyongyang avait mis en place après des discussions avec le président américain Donald Trump.

Regain de tensions entre les deux Corées

Mais les négociations sont au point mort depuis 2019, et malgré les sévères sanctions internationales, la Corée du Nord a procédé à plus d'une dizaine de tirs d'essai depuis le début de l'année. Kim Jong-un a qualifié l'arme nucléaire de "bouée de sauvetage garantissant la sécurité" de la Corée du Nord, et a menacé de l'utiliser "à titre préventif".

Ce lancement intervient également à moins d'une semaine de la prise de fonctions du nouveau président sud-coréen, Yoon Suk-yeol. Le conservateur élu en mars a promis de se montrer plus ferme à l'égard de son voisin du nord, en exigeant notamment son renoncement à l'arme nucléaire avant de reprendre les pourparlers de paix. Le président américain Joe Biden doit se rendre en Corée du Sud fin mai.