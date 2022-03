Corée du Nord : Kim Jong-un a personnellement ordonné le tir du missile balistique intercontinental qui a atterri dans les eaux japonaises

(KCNA VIA KNS / AFP)

Pyongyang bombe le torse. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a personnellement ordonné et supervisé jeudi le tir du plus puissant missile balistique intercontinental (ICBM) du pays, a rapporté vendredi 25 mars l'agence de presse d'Etat.

Pour la première fois depuis 2017, le pays a lancé jeudi un missile "à pleine portée" qui a volé plus haut et plus loin que tous les précédents ICBM testés par le pays doté de l'arme nucléaire. Baptisé Hwasong-17, le missile, qui est capable de frapper n'importe quelle partie du territoire américain, a atterri dans la zone maritime économique exclusive du Japon.

Ce nouveau missile fera prendre conscience au "monde entier (...) de la puissance de nos forces armées stratégiques", a plastronné Kim Jong-un, selon la presse d'Etat, ajoutant que son pays était désormais "prêt pour une confrontation de longue durée avec les impérialistes américains".

Nouvelles condamnations

Les résolutions de l'ONU interdisent à la Corée du Nord, frappée par de lourdes sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et d'armement, de procéder à des essais de missiles balistiques. Ce qui n'a pas empêché Pyongyang de réaliser une dizaine de tests de ce type d'armement depuis le début de l'année.

Mais il ne s'agissait pas jusqu'à présent de missiles intercontinentaux, même si Washington et Séoul soupçonnent le régime nord-coréen d'avoir testé certains systèmes d'ICBM lors de ces lancements.

L'armée sud-coréenne a indiqué avoir riposté en tirant "des missiles depuis le sol, la mer et les airs" vers le large de ses côtes. Les Nations unies, par la voix du porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres, ont "condamné" jeudi "avec force" ce tir.